Lebron James é o jogador mais velho a conseguir um triplo-duplo na NBA

Aos 41 anos, LeBron James mostrou, mais uma vez, que ainda tem muito fôlego na NBA. Na última quinta-feira (12), o "Rei" se tornou o jogador mais velho a registrar um triplo-duplo na história da liga, superando a marca anterior do pivô Karl Malone.

continua após a publicidade

➡️ NBA suspende jogadores após briga generalizada; veja vídeo

O recorde foi quebrado durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks por 124 a 104. O camisa 23 foi o cestinha da partida com 28 pontos, 10 rebotes e 12 assistências em 35 minutos de quadra. Seguido por Rui Hachimura, com 21 pontos, e Jaxson Hayes, com 19. Luka Doncic segue lesionado.

LeBron atingiu os dois dígitos em pontuação com apenas sete minutos de jogo; a décima assistência veio no início do terceiro período, enquanto o rebote decisivo para o recorde aconteceu apenas na reta final da partida. Após fechar a marca, o ala saiu ovacionado pela torcida na Crypto Arena, em LA.

continua após a publicidade

O astro também manteve a marca de ao menos um triplo-duplo por ano desde que anotou o primeiro, aos 21 anos de idade, em janeiro de 2005.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Lebron James durante partida contra o Dallas Maverick na NBA (Foto: Wally SKALIJ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️Sérvio estreia na NBA e marca primeiros pontos após superar câncer e lesão

Top 10 jogadores com mais triplos-duplos em temporadas regulares da NBA

1 . Russel Westbrook - 207 2 . Nikola Jokic - 184 3 . Oscar Robertson - 181 4 . Magic Johnson - 138 5 . LeBron James - 123 6 . Jason Kidd - 107 7 . Luka Doncic - 88 8 . James Harden - 82 9 . Wilt Chamberlain - 78 10 . Domantas Sabonis - 68

🤑🏀 Aposte no Lakers na NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.