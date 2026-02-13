menu hamburguer
Lebron James é o jogador mais velho a conseguir um triplo-duplo na NBA

Este foi o 123° triplo-duplo do camisa 23 na carreira

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 13/02/2026
13:47
Aos 41 anos, LeBron James mostrou, mais uma vez, que ainda tem muito fôlego na NBA. Na última quinta-feira (12), o "Rei" se tornou o jogador mais velho a registrar um triplo-duplo na história da liga, superando a marca anterior do pivô Karl Malone.

O recorde foi quebrado durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks por 124 a 104. O camisa 23 foi o cestinha da partida com 28 pontos, 10 rebotes e 12 assistências em 35 minutos de quadra. Seguido por Rui Hachimura, com 21 pontos, e Jaxson Hayes, com 19. Luka Doncic segue lesionado.

LeBron atingiu os dois dígitos em pontuação com apenas sete minutos de jogo; a décima assistência veio no início do terceiro período, enquanto o rebote decisivo para o recorde aconteceu apenas na reta final da partida. Após fechar a marca, o ala saiu ovacionado pela torcida na Crypto Arena, em LA.

O astro também manteve a marca de ao menos um triplo-duplo por ano desde que anotou o primeiro, aos 21 anos de idade, em janeiro de 2005. 

Top 10 jogadores com mais triplos-duplos em temporadas regulares da NBA

    1.
  1. Russel Westbrook - 207
    2. 2.
  2. Nikola Jokic - 184
    3. 3.
  3. Oscar Robertson - 181
    4. 4.
  4. Magic Johnson - 138
    5. 5.
  5. LeBron James - 123
    6. 6.
  6. Jason Kidd - 107
    7. 7.
  7. Luka Doncic - 88
    8. 8.
  8. James Harden - 82
    9. 9.
  9. Wilt Chamberlain - 78
    10. 10.
  10. Domantas Sabonis - 68

