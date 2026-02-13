Lebron James é o jogador mais velho a conseguir um triplo-duplo na NBA
Este foi o 123° triplo-duplo do camisa 23 na carreira
Aos 41 anos, LeBron James mostrou, mais uma vez, que ainda tem muito fôlego na NBA. Na última quinta-feira (12), o "Rei" se tornou o jogador mais velho a registrar um triplo-duplo na história da liga, superando a marca anterior do pivô Karl Malone.
O recorde foi quebrado durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks por 124 a 104. O camisa 23 foi o cestinha da partida com 28 pontos, 10 rebotes e 12 assistências em 35 minutos de quadra. Seguido por Rui Hachimura, com 21 pontos, e Jaxson Hayes, com 19. Luka Doncic segue lesionado.
LeBron atingiu os dois dígitos em pontuação com apenas sete minutos de jogo; a décima assistência veio no início do terceiro período, enquanto o rebote decisivo para o recorde aconteceu apenas na reta final da partida. Após fechar a marca, o ala saiu ovacionado pela torcida na Crypto Arena, em LA.
O astro também manteve a marca de ao menos um triplo-duplo por ano desde que anotou o primeiro, aos 21 anos de idade, em janeiro de 2005.
Top 10 jogadores com mais triplos-duplos em temporadas regulares da NBA
- Russel Westbrook - 207
- Nikola Jokic - 184
- Oscar Robertson - 181
- Magic Johnson - 138
- LeBron James - 123
- Jason Kidd - 107
- Luka Doncic - 88
- James Harden - 82
- Wilt Chamberlain - 78
- Domantas Sabonis - 68
