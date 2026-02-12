Cooper Flagg vira problema para o Dallas Mavericks na NBA

O Dallas Mavericks apostou suas principais fichas no futuro da franquia em Cooper Flagg. Até o momento, embora a equipe sofra na atual temporada, o calouro de 19 anos faz um trabalho sólido em seu ano de estreia e lidera as principais estatísticas do time. O problema, no entanto, é que o jovem astro sofreu uma lesão e virou desfalque.

A contusão aconteceu durante o jogo contra o Phoenix Suns, na última terça-feira (10), quando foi confirmada a oitava derrota consecutiva do Mavericks. Além do revés, outra notícia ruim para os torcedores texanos: a entorse no pé esquerdo de Flagg.

A ausência do ala no duelo contra o Los Angeles Lakers foi confirmada pela franquia em nota oficial. Além desse compromisso, ele também ficará fora do Rising Stars Challenge, jogo entre novatos da NBA que acontece nesta sexta-feira (13), durante a All-Star Weekend.

Tradução: "Os Mavericks anunciaram hoje que o ala/armador Cooper Flagg passou por uma ressonância magnética que revelou uma entorse no meio do pé esquerdo. A lesão ocorreu durante o jogo do Dallas contra o Phoenix na terça-feira. Flagg desfalcará a equipe na partida contra o Los Angeles Lakers na quinta-feira, bem como no jogo Castrol Rising Stars de 2026, na sexta-feira."

O desempenho do Mavericks em quadra deve sofrer com a ausência de Cooper Flagg. Para comprovar essa projeção, basta observar os números da equipe. Em quatro das principais estatísticas, o ala lidera com médias expressivas para um calouro: 20,4 pontos, 6,6 rebotes, 4,1 assistências e 1,2 roubos de bola por jogo.

Cooper Flagg em ação entre Dallas Mavericks e Phoenix Suns na NBA (Foto: Norm Hall/Getty Images/AFP)

