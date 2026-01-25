NBA tem jogos adiados por conta de forte nevasca nos Estados Unidos; confira
Condições climáticas extremas impedem deslocamento de equipes da liga
Devido a uma forte nevasca que atinge diversas regiões dos Estados Unidos, a NBA confirmou, nesta rodada, o adiamento de partidas importantes, incluindo o confronto entre Memphis Grizzlies e Denver Nuggets, além do duelo entre Milwaukee Bucks e Dallas Mavericks.
A tempestade de neve severa criou condições perigosas para viagens, impossibilitando a logística das franquias. O caso mais crítico foi registrado no Texas. O avião que transportaria o Dallas Mavericks para o seu compromisso ainda não conseguiu decolar do aeroporto local devido ao acúmulo de gelo na pista e à visibilidade nula. A situação tornou-se insustentável, já que a partida estava prevista para começar em pouco mais de quatro horas.
Em comunicado, a liga reiterou que a segurança dos jogadores, comissões técnicas e torcedores é a prioridade absoluta. "As condições climáticas extremas impossibilitam a realização dos eventos com segurança", informou a nota oficial.
O jogo entre Grizzlies e Nuggets, que aconteceria em Memphis, também foi afetado pelo mau tempo que atinge o Tennessee e estados vizinhos. O Denver Nuggets enfrentou dificuldades similares de deslocamento, e a administração da arena, em conjunto com as autoridades locais, optou pelo adiamento para evitar riscos ao público.
Até o momento, a NBA não divulgou as novas datas para a realização desses confrontos. Os torcedores que adquiriram ingressos foram orientados a guardá-los, pois os bilhetes serão válidos para as partidas remarcadas. A previsão meteorológica indica que o tempo deve permanecer instável nas próximas 24 horas, o que mantém outras franquias em alerta para possíveis novas alterações na tabela.
