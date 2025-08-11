menu hamburguer
Lenda do Boston Celtics questiona status de astro da NBA

Bob Cousy, lenda dos Celtics, duvida da capacidade de liderança de Jaylen Brown

New York Knicks v Boston Celtics - Jayson Tatum e Jaylen Brown
imagem cameraJayson Tatum e Jaylen Brown (Foto: Brian Babineau / AFP)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 11/08/2025
15:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma das figuras mais emblemáticas da história do Boston Celtics, o ex-armador Bob Cousy, de 97 anos, projetou um futuro de reconstrução para os atuais campeões da NBA. Em entrevista concedida ao jornal americano Boston Globe, Cousy manifestou ceticismo quanto à capacidade de Jaylen Brown de assumir o protagonismo da equipe, especialmente diante da ausência de Jayson Tatum na próxima temporada.

Jaylen Brown - Boston Celtics x Milwaukee Bucks - NBA
Jaylen Brown em quadra durante Boston Celtics x Milwaukee Bucks, pela NBA (Foto:Stacy Revere / AFP)

Segundo a análise do lendário jogador, Brown ainda não demonstrou o nível de um atleta capaz de liderar uma franquia de forma isolada. — Ainda não sei se Brown chegou a esse nível. Ele é um talento acima da média, mas não sei se ele consegue carregar uma franquia nos ombros — afirmou Cousy, levantando um questionamento significativo sobre a estrutura da equipe.

Boston Celtics sem Jayson Tatum

A previsão de reconstrução se baseia em um cenário complexo. Jayson Tatum está em processo de recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles e não tem retorno previsto para a temporada 2024-25. Além disso, a gestão da franquia, por razões financeiras, já negociou peças fundamentais do time campeão, como o armador Jrue Holiday e o pivô Kristaps Porzingis. Com isso, os Celtics iniciarão a defesa do título sem três dos seus cinco principais atletas.

Apesar da perspectiva de Cousy, a diretoria do Boston Celtics, por meio do gerente geral Brad Stevens, já manifestou publicamente seu apoio a Jaylen Brown. Stevens destacou o desempenho do ala em partidas anteriores nas quais Tatum esteve ausente, sinalizando a confiança da organização em sua capacidade de liderança. A próxima temporada será, portanto, um período decisivo para a definição do futuro da franquia e para o status de Brown como sua principal referência em quadra.

