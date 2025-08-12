Jogadora da WNBA anota 30 pontos e quebra recorde
A jogadora do Las Vegas Aces também faz parte da seleção americana
A pivô do Las Vegas Aces, A'ja Wilson, deixou seu nome na história da WNBA ao anotar 30 pontos e pegar 20 rebotes na vitória sobre o Connecticut Sun, no último domingo (10). Este foi o 14º duplo-duplo da pivô na temporada e o sexto jogo de sua carreira com pelo menos 20 rebotes.
A franquia de Las Vegas venceu a partida por 94 a 86 e ocupa a 6ª colocação na liga. A atual MVP da WNBA alcançou a marca de 30 pontos pela 30ª vez na carreira e se mostrou orgulhosa e surpresa por ser a primeira jogadora a atingir o feito.
— Com tantas mulheres incríveis que já tivemos nessa liga, é chocante que isso só tenha acontecido agora. É uma bênção. Eu amo o que eu faço, amo muito. Então, todas as vezes que eu posso vir aqui e só jogar basquete da forma que eu amo com o meu time, eu fico feliz — disse a jogadora após a partida. — Tenho certeza que muitas outras também vão conseguir esse feito, então é legal ter meu nome marcado como a primeira.
A treinadora Becky Hammon também elogiou a atleta.
—É só a A'ja sendo a A'ja (risos). (...) Estamos enfatizando que ela seja ainda mais ofensiva neste ano — explicou a comandante de Las Vegas.
Currículo de A'ja Wilson
A'ja Wilson já tem em sua trajetória:
- 3x MVP da temporada (2020, 2022 e 2024).
- Bicampeonato consecutivo da WNBA com o Las Vegas Aces (2022 e 2023).
- 2x Campeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos.
- A jogadora que chegou mais rápido à marca de 5.000 pontos na carreira.
