Lesão tira LeBron James de treino do Lakers na NBA

Astro do basquete mundial, LeBron James ficou fora do treino do Lakers nesta terça-feira (30). Segundo informações do jornalista Dave McMenamin, da "ESPN", o jogador sentiu um desconforto no nervo do glúteo, o que impossibilitou a sequência de práticas.

continua após a publicidade

➡️ Patrocínio polêmico de clubes da Champions chega à NBA e NFL

Se jogar contra o Warriors na estreia do Lakers na temporada de 2025/26 da NBA, LeBron James será o primeiro jogador a competir em 23 temporadas do esporte. Ainda não se sabe, ao certo, se o astro estará na primeira partida.

Lebron James (Foto: Reprodução)

— Provavelmente, ele terá que se preparar um pouco mais para a noite de estreia. Será um processo mais lento com ele no primeiro jogo. Ele, obviamente, tem 22 anos de desgaste no corpo e está lidando com uma pequena irritação nervosa no glúteo. Então, estamos somente pensando no longo prazo junto dele — disse JJ Redick, técnico da franquia, à "ESPN".

continua após a publicidade

LeBron James nega planos de esperar Bryce chegar à NBA para se aposentar

O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, confirmou que não pretende estender sua carreira profissional até que seu filho mais novo, Bryce James, ingresse na NBA. A declaração foi feita nesta terça-feira (30) durante o "media day" da equipe californiana. O jogador de 40 anos esclareceu que sua decisão sobre aposentadoria seguirá cronograma próprio, independente da trajetória do filho caçula.

— Não vou esperar pelo Bryce. Não sei qual é o cronograma dele. Afinal, ele tem o seu próprio tempo e eu tenho o meu. Então, não sei se eles batem — afirmou LeBron durante o evento de apresentação da equipe para a temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A posição do atleta surge em meio a especulações sobre quanto tempo mais ele permanecerá ativo na liga. Bryce James, atualmente na Universidade do Arizona, disputará seu primeiro ano na NCAA (liga universitária americana) na próxima temporada e se tornará elegível para o NBA Draft em 2026.

LeBron já fez história ao se tornar o primeiro jogador a atuar ao lado de um filho na NBA. Seu primogênito, Bronny James, foi selecionado pelos Lakers no Draft de 2024 e alterna entre o time principal e o South Bay Lakers, equipe afiliada que disputa a G-League, liga de desenvolvimento da NBA.

A dupla "pai e filho" formada por LeBron e Bronny continua fazendo história na liga americana, mas o veterano deixou claro que seu tempo e o de Bryce seguem caminhos distintos que podem não convergir profissionalmente.

Ainda não há informações sobre quando exatamente LeBron planeja encerrar sua carreira, nem se Bryce terá desempenho suficiente para ser selecionado por alguma equipe da NBA quando se tornar elegível para o Draft.