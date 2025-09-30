Patrocínio polêmico de clubes da Champions chega à NBA e NFL

A polêmica vai aumentar. A Visit Rwanda, empresa oficial de turismo de Ruanda, anunciou o patrocínio a duas equipes de esportes dos Estados Unidos: o Los Angeles Clippers, da NBA, e o Los Angeles Rams, da NFL. A empresa amplia, assim, o leque de apoio a esportes, mas chega pela primeira vez no lado de cá do Oceano Atlântico. Antes, Arsenal, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid (ESP) já eram apoiados pela companhia do país africano.

A logomarca da empresa estará no uniforme dos Clippers e no café do Intuit Dome, arena onde a equipe de basquete manda seus jogos. Isso além dos uniformes de treino. Estão previstos também compromissos de múltiplos anos de ativações comunitárias tanto em Los Angeles quanto em Ruanda, incluindo reformas de quadras e clínicas de treinamento.

- O esporte conecta pessoas, unindo comunidades através de valores de excelência. Por meio de patrocínios com o LA Clippers e o LA Rams, Ruanda e Los Angeles se unem para promover o espírito do jogo. Esse compromisso nos permite exportar a incomparável beleza natural e a extraordinária biodiversidade de Ruanda para o povo de Los Angeles, assim como para fãs da NBA e da NFL em todo o mundo - celebrou Jean-Guy Afrika, CEO do Conselho de Desenvolvimento de Ruanda.

Pelo acordo divulgado, os Clippers contribuirão para a reforma de uma quadra de basquete em Ruanda. E todo ano o San Diego Clippers, time afiliado do grupo na G League, vai receber treinadores jovens de Ruanda para sessões de treinamento. Os Clippers também vão enviar seus treinadores jovens para clínicas em Ruanda, além de promover sessões virtuais de treinamento com técnicos ruandeses. Um verdadeiro intercâmbio para discutir técnicas e desenvolvimento de jovens.

No caso do Rams, a companhia vai expor a logomarca no SoFi Stadium. Como parte do patrocínio, Visit Rwanda será o patrocinador de dois espaços dentro do espaço - a arena é utilizada pela equipe de futebol americano em parceria com o Los Angeles Chargers. O patrocinador também terá direito a tempo de publicidade digital na arena.

- À medida em que buscamos expandir os Los Angeles Rams em uma marca global, estamos comprometidos em identificar oportunidades comerciais que nos ajudem a ampliar nosso alcance internacional - destacou Kevin Demoff, Presidente dos Los Angeles Rams.

Polêmica

No início de fevereiro, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministra das Relações Exteriores da República Democrática do Congo, acusou o Arsenal de financiamento a grupos rebeldes do governo de Ruanda. O jornal inglês "The Telegraph" teve acesso à carta da ministra, que exigiu o fim da parceria dos gigantes europeus com a companhia de turismo "Visit Rwanda". O clube inglês e outros patrocinados pela companhia foram pressionados, mas a parceria se manteve.