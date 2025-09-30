LeBron James vai aposentar ou jogar com os dois filhos na NBA?

A lista de feitos conquistados por LeBron James é gigante, mas ser o primeiro jogador a atuar com dois filhos na NBA não parece estar em seus planos. As expectativas são altas para o futuro de Bryce James na liga norte-americana, porém jogar ao lado do pai deve continuar como marca apenas de seu irmão Bronny. Durante o "media day" do Los Angeles Lakers, o astro abriu o jogo sobre sua aposentadoria próxima.

— Não vou esperar pelo Bryce. Não sei qual é o cronograma dele. Afinal, ele tem o seu próprio tempo e eu tenho o meu. Então, não sei se eles batem — disse James.

Bryce está comprometido com a Universidade do Arizona e enfrentará seu primeiro ano na NCAA na próxima temporada. Ao fim do ano de estreia na liga de basquete universitária, o jovem se tornará elegível para o NBA Draft.

A entrada de Bronny James no Lakers garantiu que o encontro "pai e filho" acontecesse pela primeira vez na história da NBA. O primogênito do ala de 40 anos foi selecionado pela equipe da Califórnia no Draft de 2024 e vem ganhando seu espaço no time principal, com aparições na South Bay Lakers, da G-League.

Incentivo extra de LeBron para NBA vem além de casa

O privilégio de jogar com sua família não é o único motivo para LeBron James continuar em alto nível na próxima temporada da NBA - o ala também tem o incentivo da parceria com Luka Doncic. Os rumores sobre uma possível desavença entre os jogadores foram negados na resposta do ala nesta segunda-feira (29), quando falava sobre o futuro de sua carreira na liga.

— Não sei quando será o fim da minha carreira, mas sei que será muito mais perto do que longe. Estou muito animado com a jornada e com tudo o que este ano me reserva. Afinal, meu amor pelo jogo ainda é grande. Meu comprometimento também e isso é fundamental. Luka Doncic me motivou a continuar, mas a decisão final será com a minha família — destacou o jogador.

As expectativas para a temporada inteira com a dupla de estrelas aumentaram ainda mais durante esta offseason. Com a confirmação da continuidade de LeBron e o físico melhorado de Doncic, o Lakers chega com o elenco recheado para buscar o 18º título da equipe na NBA.