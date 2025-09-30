A presença da Amazon Prime na vida dos fãs da NBA teve uma crescente significativa nos últimos anos, o que promete aumentar na temporada de 2025/26. Os brasileiros que quiserem acompanhar as finais da liga, por exemplo, terão compromisso marcado com a plataforma de streaming, que transmitirá a série decisiva com exclusividade. Além do NBA Finals, a Copa da NBA, o play-in e os playoffs estão confirmados no catálogo da emissora.

O Prime Video anunciou o calendário completo para a temporada de 2025/26 nesta terça-feira (30). Pelo quarto ano consecutivo, o streaming será uma das casas da liga no Brasil, ao lado da ESPN e do NBA League Pass. No total, os fãs terão acesso a 147 jogos exclusivos da temporada regular transmitidos ao vivo, além de incluir partidas da WNBA, a principal liga de basquete feminino do mundo.

A estreia da temporada da NBA na plataforma terá um dos momentos mais aguardados do ano, disponível para fãs no Brasil e no México: a cerimônia de entrega dos anéis de campeão do Oklahoma City Thunder, no dia 21 de outubro, às 20h (de Brasília). Em seguida, o OKC enfrentará o Houston Rockets, que contará com o reforço de Kevin Durant.

Confira os detalhes da programação para a NBA

Temporada regular

Em destaque, o Oklahoma City Thunder terá 10 jogos no Prime, assim como Los Angeles Lakers, New York Knicks e Golden State Warriors. O Houston Rockets de Kevin Durant terá sete jogos, assim como Celtics e Timberwolves. O Dallas Mavericks terá cinco transmissões, incluindo dois confrontos contra Luka Dončić e os Lakers (28 de novembro e 12 de fevereiro).

No dia 9 de abril, o Prime Video exibirá o último jogo da temporada regular entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, com LeBron James e Stephen Curry renovando sua histórica rivalidade.

Copa da NBA

Os jogos da fase de grupos da NBA Cup começam no Prime com cinco semanas consecutivas de rodadas duplas incluindo 10 grandes partidas. A primeira Black Friday da NBA no Prime será em 28 de novembro com a rodada dupla entre Milwaukee Bucks x New York Knicks e Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers. Os confrontos encerram a fase de grupos, que define os classificados para o mata-mata.

Na fase eliminatória, os sete jogos também serão transmitidos pelo streaming. As quartas de final estão marcados para os dia 9 e 10 de dezembro, seguidas das semifinais, no dia 13, e da final, no dia 16. Todos os duelos acontecerão, mais uma vez, em Las Vegas.

Pós-temporada: play-in e playoffs

O SoFi Play-In Tournament será transmitido com exclusividade pelo Prime Video com seis jogos nos dias 14, 15 e 17 de abril de 2026. As equipes classificadas entre 7º e 10º lugar em cada conferência disputarão as últimas vagas disponíveis para os Playoffs da NBA.

O Prime Video transmitirá com exclusividade jogos selecionados da primeira e segunda rodadas dos Playoffs, além de uma série das finais de conferência. Além disso, pela primeira vez, os membros do streaming poderão assistir às Finais da NBA exclusivamente pela plataforma.