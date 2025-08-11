Estrela da WNBA faz o impossível e entra para a história

A pivô A'ja Wilson, do Las Vegas Aces, estabeleceu um novo recorde na história da WNBA no último domingo (10). Na vitória de sua equipe sobre o Connecticut Sun por 94 a 86, a atleta se tornou a primeira jogadora a registrar 30 ou mais pontos e 20 ou mais rebotes em uma mesma partida.

Wilson, que é a atual tricampeã e MVP da liga, terminou o jogo com 32 pontos, 20 rebotes, 5 assistências e 2 roubos de bola. O desempenho dominante foi fundamental para o quarto triunfo consecutivo do Aces e marcou o 14º duplo-duplo da jogadora na atual temporada.

O feito, inédito em mais de duas décadas de história da WNBA, foi recebido com surpresa pela própria atleta. — Com tantas mulheres incríveis que já tivemos nessa liga, é chocante que isso só tenha acontecido agora. É uma benção. Eu amo o que eu faço. Amo muito. Então todas as vezes que eu posso vir aqui e só jogar basquete da forma que eu amo com o meu time, eu fico feliz. (…) Tenho certeza que muitas outras também vão conseguir esse feito, então é legal ter meu nome marcado como a primeira — declarou Wilson em entrevista após a partida.

A performance de A'ja Wilson a posiciona como uma forte candidata a conquistar seu quarto prêmio de Jogadora Mais Valiosa (MVP). A treinadora da equipe de Las Vegas, Becky Hammon, resumiu a consistência de sua principal atleta —É apenas A'ja sendo A'ja — declarou a treinadora.

Kamilla Cardoso entra para a história da WNBA

A pivô brasileira Kamilla Cardoso atingiu, na noite da última terça-feira (05/08), um marco significativo na WNBA, a principal liga de basquete feminino dos Estados Unidos. A atleta do Chicago Sky registrou seu sétimo duplo-duplo consecutivo, uma sequência que a posiciona como a oitava maior sequência de duplos-duplos da história da competição.

No confronto contra o Washington Mystics, a pivô anotou 16 pontos e 13 rebotes, garantindo dígitos duplos pelo sétimo jogo seguido. Aos 24 anos e em sua segunda temporada na liga, a jogadora se tornou peça fundamental na rotação da equipe de Chicago.

Somente 10 jogadoras na história da WNBA registraram um duplo-duplo em sete jogos consecutivos: Kamilla Cardoso, Angel Reese, A’ja Wilson, Satou Sabally, Jonquel Jones, Candace Parker, Tina Charles, Sylvia Fowles, Lauren Jackson e Lisa Leslie.