Enquanto reagia aos gols da 19ª rodada do Brasileirão em live na Twitch, Casimiro Miguel foi questionado sobre novas competições a serem transmitidas na CazéTV. Durante a transmissão, ao ser questionado a respeito da Champions League e da NBA, o apresentador respondeu:

- Seria fantástico, eu tenho muito interesse (sobre transmitir a NBA). O Luisinho ama a NBA, perturba muito para ter. A gente (CazéTV) esteve há um tempo próximo de fechar a transmissão da copa da NBA, porque era um produto novo que a liga tava fazendo e ela tinha interesse em comercializar a parte. Estivemos próximos de fechar, mas não conseguimos. A Champions é ano que vem a disputa pelos direitos de transmissão - respondeu.

CazéTV transmitirá campeonato italiano em 2025

Em anúncio feito durante o intervalo da partida entre Cruzeiro e Santos, transmitida pela CazéTV, o streamer Casimiro Miguel anunciou que o canal passará a exibir jogos do Campeonato Italiano na temporada 2025/26. A novidade marca mais um passo na expansão da emissora, que já vinha transmitindo a Copa da Itália e a Supercopa da Itália, agora ampliando seu portfólio para incluir a emblemática Série A.

CazéTV - Campeonato italiano (Foto: Divulgação)

A temporada 2025/26 da Série A italiana está prevista para começar no dia 23 de agosto, e reúne astros do calibre de Juventus, Milan, Inter de Milão, Napoli e outros grandes clubes europeus.

