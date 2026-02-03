Não é mistério que a aposentadoria de LeBron James pode acontecer a qualquer momento. Ainda assim, enquanto se mantiver ativo na NBA, o ala busca um time competitivo para seguir na luta pelo título. Segundo o jornalista Jake Fischer, porém, o futuro do astro de 41 anos deve incluir uma grande mudança: a saída do Los Angeles Lakers.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A equipe sofre com uma queda progressiva na Conferência Oeste após uma sequência de altos e baixos. Nas últimas dez partidas disputadas, o Lakers acumulou cinco derrotas duras. Apesar disso, com Luka Doncic na liderança e nomes de peso como Austin Reaves, a expectativa é de evolução na liga.

Essa dupla, inclusive, tornou-se o foco da reconstrução do time de Los Angeles para a disputa pelo campeonato. Com isso, LeBron James deixou de ser o centro do projeto esportivo. A mudança culminou em um acordo mútuo para que o camisa 23 deixe a franquia na próxima offseason.

continua após a publicidade

— O torcedor precisa rever suas expectativas para esta temporada. Afinal, as melhorias para o time não vão vir agora, mas sim em junho. O Lakers está pronto para seguir em frente sem LeBron James, e LeBron também está pronto para seguir em frente sem o Lakers — declarou o jornalista.

A ideia seria evitar contratações significativas na atual janela de transferências, aberta até quinta-feira (5). Dessa maneira, ao fim da temporada, o Lakers voltaria suas atenções para a chegada de reforços como Benedict Mathurin, do Indiana Pacers, e Peyton Watson, do Denver Nuggets, por exemplo — de acordo com Fischer.

continua após a publicidade

➡️ Com Lebron James, NBA divulga reservas do All-Star Game; veja a lista

LeBron pode voltar ao Cleveland Cavaliers

De acordo com o jornalista da ESPN americana, Dave McMenamin, o Cleveland Cavaliers mantém os olhos abertos para a situação do astro. A ideia, então, seria promover um retorno triunfal de LeBron à franquia onde sua lenda começou.

Para os Cavs, contar com LeBron James não seria apenas uma jogada de marketing. A equipe hoje possui um núcleo jovem e talentoso que se beneficiaria imensamente da mentalidade vencedora de LeBron. O objetivo seria dar ao maior jogador da história da franquia a chance de um "Last Dance" em casa, possivelmente ao lado de seu filho, Bronny James.

Bronny James, do Los Angeles Lakers, é cumprimentado por LeBron James ao entrar em jogo contra o Atlanta Hawks em 13 de janeiro de 2026, em Los Angeles. (Foto: Ronald Martinez/Getty Images/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória do seu time no NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.