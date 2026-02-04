Fim da linha? Jornal crava destino de LeBron James para a próxima temporada da NBA

O fechamento de um ciclo histórico parece estar mais próximo do que os fãs de basquete imaginavam. De acordo com informações do prestigiado jornal The New York Times, LeBron James considera o Cleveland Cavaliers como um destino "óbvio" para a próxima temporada, caso decida seguir para seu 24º ano na NBA.

LeBron James lança pó de giz antes do jogo contra o Cleveland Cavaliers, na Rocket Arena (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE/Getty Images/AFP)

Aos 41 anos, LeBron James será agente livre no próximo verão americano e, embora ainda apresente números de elite, já estaria ciente de que o mercado ditará novos termos financeiros.

Segundo fontes próximas ao jogador ouvidas pelo jornal, LeBron estaria disposto a aceitar uma redução salarial considerável. Atualmente, ele recebe cerca de US$ 52,6 milhões no Los Angeles Lakers, mas entende que, para jogar em um time competitivo em sua reta final, precisará se adequar ao teto salarial.

Diferente de sua última passagem, onde LeBron James carregava o peso da franquia, um retorno agora o colocaria em um elenco já consolidado e pronto para brigar pelo topo da Conferência Leste. A possibilidade de atuar ao lado de estrelas consagradas e jovens talentos é o principal atrativo:

James Harden: Companheiro de LeBron James na conquista do ouro olímpico em Londres-2012.

Donovan Mitchell: Astro que cresceu tendo LeBron James como ídolo e referência técnica.

Evan Mobley: Um dos melhores defensores da liga e declarado admirador de LeBron James

Se concretizado, o movimento transformaria a temporada 2026 em uma gigantesca turnê de despedida. Encerrar a carreira onde tudo começou, e onde ele quebrou o jejum de títulos da cidade em 2016, daria a um dos maiores jogadores da história da NBA o roteiro perfeito para o adeus definitivo das quadras.