Noite de NBA: LeBron brilha em meio a rumores, Flagg na história e Gui Santos se consolida

A última terça-feira (3) movimentou a NBA com trocas e decisões antes do prazo final de transferências, que se encerra na quinta (5). Apesar do volume de informações extracampo, a noite foi marcada pelo bom basquete, repleto do entretenimento que a liga proporciona.

Será que se aposenta mesmo?

LeBron James tem adotado um tom de mistério e despedida em suas coletivas recentes, alimentando rumores sobre seu futuro e até mesmo sobre uma possível troca de clube. No entanto, o que se viu em quadra foi o "King" em sua melhor forma. O astro do Lakers teve uma atuação brilhante, especialmente após a vitória em Brooklyn. Em apenas 30 minutos, LeBron anotou 25 pontos, sete assistências e três rebotes. Pega só essas enterradas!

Céu é o limite para Cooper Flagg

Com apenas 19 anos, Cooper Flagg, do Dallas, se estabelece como um fenômeno e reescreve a história da NBA. O jovem alcançou a maior pontuação de um jogador sub-20 em uma sequência de três jogos. Flagg também se tornou o mais jovem a registrar três partidas consecutivas com 30 pontos ou mais, além de ser o jogador na história da liga a conseguir múltiplos jogos com 35 pontos, 5 rebotes e 5 assistências antes de completar 20 anos. Ele se junta a um seleto grupo com LeBron (4), Luka Doncic (2) e Kevin Durant (2). Seu desempenho impressiona: ninguém tira a bola dele, mas ele tira!

Peça-chave no Warriors

Com ausências no elenco, Gui Santos tem aproveitado o espaço no Golden State Warriors para mostrar por que é o único brasileiro na NBA. O ala tem entregado qualidade e consistência, com seu quarto jogo seguido anotando pelo menos 11 pontos. Na terça-feira (3), ele demonstrou atenção e um excelente resultado em quadra. Olha só as insanidades que ele aplicou!

Resultados da noite de terça-feira (3):

Washigton Wizards 101 x 132 New York Knicks

Detroit Pistons 124 x 121 Denver Nuggets

Indiana Pacers 122 x 131 Utah Jazz

Miami Heat 115 x 127 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 109 x 125 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 100 x 110 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 131 x 115 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 128 x 92 Orlando Magic

Golden State Warriors 94 x 113 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 125 x 130 Phoenix Suns

