NBA divulga uniformes para All-Star Game 2026 em Los Angeles

A NBA revelou nesta quarta-feira (4) os visuais para a 75ª edição do All-Star Game, que será realizado no dia 15 de fevereiro de 2026 no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers. O anúncio não trouxe apenas os designs oficiais dos uniformes e da quadra, mas também confirmou o novo e empolgante formato de competição: time EUA contra o time Mundo.

Nova competição e estrelas confirmadas

O evento adotará uma estrutura renovada, transformando o tradicional jogo em um torneio triangular. Duas equipes formadas por atletas americanos enfrentarão uma equipe composta por jogadores de outras nacionalidades em um sistema "todos contra todos". A disputa será dividida em quatro partidas, cada uma com 12 minutos de duração.

Os titulares já estão definidos, garantindo um espetáculo com as principais estrelas da liga. Pelo Leste, a seleção conta com nomes como Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics) e Jalen Brunson (New York Knicks). O Oeste será representado por Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors) e Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Shai Gilgeous-Alexander em ação no jogo entre Oklahoma City Thunder e Washington Wizards na NBA (Foto: Zach Beeker/NBAE via Getty Images/AFP)

Homenagem a Los Angeles no design

A Jordan Brand, responsável pela criação das vestimentas pelo nono ano consecutivo, utilizou a cidade-sede e o novo formato competitivo como inspiração. As peças trazem a palavra "All-Stars" no peito, com uma tipografia que ecoa o estilo de Los Angeles, e são adornadas por sete estrelas, simbolizando as vezes anteriores em que a metrópole californiana sediou o evento.

Um detalhe marcante é a personalização: todos os uniformes exibem a bandeira do país de origem do jogador acima do número nas costas e uma etiqueta comemorativa do 75º aniversário da liga. No uniforme do Time Mundo, um detalhe lateral em verde simboliza "a vastidão de terra e mar em todo o globo", segundo a NBA.

A quadra, por sua vez, foi desenhada com as cores do Los Angeles Clippers e do Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia. O layout incorpora elementos visuais que celebram a identidade da liga e da equipe anfitriã.

Esta será a oitava vez que Los Angeles recebe o All-Star Game da NBA, consolidando sua posição como um palco central na história do basquete norte-americano.

Quadra do All-Star Game 2026 (Foto: Divulgação)

Time azul All-Star Game NBA 2026 (Foto: Divulgação/NBA)

Time branco All-Star Game NBA 2026 (Foto: Divulgação/NBA)