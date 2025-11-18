LeBron James e Stephen Curry abrem o jogo sobre participação em LA28

LeBron James e Stephen Curry foram dois dos astros da NBA que viveram momentos mágicos na disputa das Olimpíadas de Paris 2024, pela Seleção dos Estados Unidos. A equipe conquistou o ouro após derrotar a França, time da casa, na grande final. No entanto, pelos atletas, a possibilidade da reunião destes jogadores se repetir em Los Angeles 2028 está cada vez mais distante.

Stephen Curry foi o convidado do podcast "Mind The Game", de LeBron James e Steven Nash. Durante a conversa, o assunto foi abordado e os três analisaram as chances dos atletas se juntarem novamente. Desta vez, nos Jogos de LA28. No desenrolar do papo, o astro do Lakers foi direto.

— Eu vou fazer 41 anos em um mês e meio, você já sabe minha resposta. Eu vou assistir do conforto da minha casa — afrimou LeBron.

Além disso, o ala relembrou a trajetória da equipe em Paris 2024, que, segundo ele, não pode ser superada. No total, LeBron tem quatro participações em Olimpíadas, somando um bronze e três ouros.

— A gente não pode superar o que fizemos ano passado. Como vamos fazer algo melhor que os últimos dois jogos em Paris? A gente literalmente jogou a final contra a França em Paris. É como se em 2008, durante o Time da Redenção, a gente tivesse jogado com a China na final — completou.

Ao contrário de LeBron James, Curry deixa as portas abertas

Contrariando Lebron, Curry não cravou seu destino em Los Angeles 2028, após ter feito a sua primeira participação em Olimpíadas apenas no ano passado. O craque do Golden State Warriors deixou as portas abertas, apesar de considerar as chances remotas, considerando a parte física.

— A minha resposta vai ser o contrário do que eu falei para ele (LeBron James) em Paris. Tomara que eu ainda tenha a chance de escolher se posso ou não fisicamente. Nunca diga nunca, mas eu tenho quase certeza que não vou — disse Curry.