Canal volta a transmitir a NBA após quase dez anos

O canal SuperSport vai voltar a transmitir a NBA na África. Isso após quase dez anos do fim do antigo acordo. A retomada da exibição vai abranger quase todos os 54 países do continente.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O contrato recentemente firmado garante jogos selecionados da temporada regular e dos playoffs, além do All-Star Weekend. Partidas da NBA também estarão no streaming, para os países incluídos, no Showmax Premier League.

- O retorno da NBA à SuperSport é um momento marcante que reforça nosso compromisso de levar os melhores esportes mundiais ao nosso público em todo o continente - destacou Rendai Ramovuha, diretor de conteúdo esportivo do Canal+ para a África de línguas inglesa e portuguesa. E completou:

continua após a publicidade

- Este acordo é gigantesco para o crescimento do basquete na África. Estamos encantados em oferecer novamente aos nossos telespectadores um assento na primeira fila para a velocidade, habilidade e drama da liga de basquete mais emocionante do mundo - completou.

O Canal+ assumiu - há menos de dois meses - o controle da MultiChoice. Esta, por sua vez, é a dona do Supersport.

Curry encerra parceria e busca alavancar a própria marca

O astro da NBA Stephen Curry e a fornecedora de material esportivo Under Armour vão encerrar a parceria iniciada em 2013. O movimento, anunciado na última quinta-feira, vem com o objetivo do craque do basquete de seguir com sua marca própria de forma independente: a ideia é alavancar a Curry Brand, conforme publicado por diferentes veículos da mídia estadunidense.

continua após a publicidade

Os modelos já planejados com a futura ex-parceira seguirão no mercado até 2026. Mas a relação do jogador de 37 anos com a companhia vai mesmo chegar ao fim após 13 temporadas. Curry assinou com a Under Armour após deixar a Nike, ainda no início da jornada profissional dele.