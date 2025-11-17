Franquia anuncia volta de LeBron James à equipe para estrear na NBA; veja

O Los Angeles Lakers anunciou oficialmente que LeBron James foi reatribuído ao elenco principal da franquia, encerrando sua breve e inédita passagem pelo South Bay Lakers, afiliado da equipe na G League (liga de desenvolvimento da NBA).

Segundo o jornalista da ESPN americana, Shams Charania, o astro de 40 anos participará integralmente do treino dos Lakers agendado para esta segunda-feira (18). A movimentação sinaliza que a estreia de LeBron em sua 23ª temporada na NBA está iminente.

LeBron James, do Lakers, em disputa contra Jonathan Kuminga, do Warriors, pela NBA (Foto: AFP)

A presença de LeBron na G League não foi técnica, mas sim parte de um plano médico estratégico. Afastado dos primeiros 14 jogos da temporada devido a uma ciática, o "King" precisava de treinos de contato intenso (5 contra 5) para recuperar o ritmo de jogo, algo difícil de conseguir na rotina de viagens da equipe principal.

Essa foi a primeira vez na carreira lendária de James que ele foi designado oficialmente para a liga de desenvolvimento, um recurso geralmente usado para novatos.

Embora esteja listado como "questionável" para o duelo desta terça-feira contra o Jazz, a tendência é que a equipe tenha cautela. Caso LeBron não atue amanhã, o jogo de domingo, novamente contra o Utah Jazz, surge como o favorito para a reestreia, permitindo mais dias de condicionamento.

No entanto, um retorno no clássico local contra o Clippers, na terça-feira seguinte, traria um peso mediático ainda maior para a volta do maior pontuador da história da liga.