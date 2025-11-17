Após dois jogos consecutivos de mais de 40 pontos, a noite de domingo (16) foi marcada por problemas de Stephen Curry no ataque do Golden Statet Warriors. O armador converteu seu primeiro arremesso na metade do terceiro quarto durante a vitória sobre o New Orleans Pelicans. Veja o vídeo desse destaque e outros lances da rodada da NBA!

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Stephen Curry apagado no jogo

O camisa 30 terminou com apenas nove pontos marcados em toda a partida, apesar da vitória impressionante por 18 pontos de vantagem. Para a surpresa dos fãs, Curry marcou seus primeiros dois pontos em arremesso de quadra aos 6 minutos do terceiro quarto e com ajuda de Jimmy Butler.

Quem salvou a equipe foi Moses Moddy que registrou 21 pontos nos 12 minutos iniciais. Embalado, o ala converteu sete cestas do perímetro apenas no primeiro quarto de jogo.

continua após a publicidade

A dificuldade nos arremessos não parecia ser exclusiva de Curry. Ainda no segundo minuto de jogo, Draymond Green sofreu com a cesta, e o momento bombou nas redes sociais. Assista:

No clutch time!

Antigo conhecido do Warriors, Kevin Durant brilhou em quadra pelo Houston Rockets e garantiu a virada com menos de três minutos para o fim da partida. Se liga nessa bola de três do astro, que terminou o jogo com 35 pontos.

continua após a publicidade

Pouco antes da cesta de Durant, Alperen Sengun entregou essa enterrada assustadora em cima de Desmond Bane. Assista ao lance:

Torneio de enterradas?

A enterrada de Sengun não foi a única impressionante da rodada. Na vitória do San Antonio Spurs sobre o Sacramento Kings, Devin Vassell entregou esse poster para cima do pivô Damantas Sabonis.

Cooper Flagg em atuação de MVP

Cestinha do Dallas Mavericks, ao lado de PJ Washington, Cooper Flagg estava afiado no duelo contra o Portland Trail Blazers. O novato contribuiu com 21 pontos, oito rebotes e cinco assistências, assim como momentos de correria intensa. Se liga nesse "coast-to-coast" do ala:

Ainda na velocidade, Cooper aproveitou a parceria de Brandon Williams para marcar mais dois pontos no início do jogo.

➡️ Aos 37 anos, Curry iguala marca histórica de Michael Jordan na NBA

Confira os resultados completos de domingo (16) na NBA

Los Angeles Clippers 118 x 121 Boston Celtics

Sacramento Kings 110 x 123 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 129 x 106 Washington Wizards

Orlando Magic 113 x 117 Houston Rockets

Golden State Warriors 124 x 106 New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers 133 x 138 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 124 x 122 Phoenix Suns

Chicago Bulls 147 x 150 Utah Jazz