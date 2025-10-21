Os meses de espera acabaram, e os fãs poderão voltar a acompanhar Gui Santos em quadra pela NBA a partir desta terça-feira (21). Em noite de abertura, o Golden State Warriors enfrenta o Los Angeles Lakers pela temporada regular de 2025/26. Mesmo sem LeBron James, o duelo contará com lenas como Stephen Curry e Al Horford, além de promessas importantes como o brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ala de 23 anos destacou essa "mistura" entre veteranos e jovens.

— É muito importante, na verdade, ter jogadores desse nível e desse patamar pro time, porque se mostra o quanto é importante ter essa mistura de jogadores jovens e com jogadores mais experientes — afirmou Gui Santos.

Com um início no Santa Cruz Warriors, da G-League, Gui conquistou aos poucos seu espaço na rotação principal do Golden State, sendo titular em algunas oportunidades. O principal diferencial visto pelo técnico Steve Kerr fora sua energia em quadra, em destaque para os rebates e roubadas conquistadas na "raça".

Jonathan Kuminga e Gui Santos em jogo entre Golden State Warriors e San Antonio Spurs na NBA (Foto: Michael Gonzales / AFP)

Embora registre com o quinteto titular mais velho da NBA, o Warriors conta com grandes nomes jovens no elenco, como Gui Santos, Quinten Post e Jonathan Kuminga. Esse forte "crossover" entre idades distintas é, segundo o ala, um dos diferenciais da equipe, que possui no "equilíbrio perfeito" em quadra.

— Dentro de quadra, tem hora que você precisa da energia, tem hora que você precisa da experiência. E a gente tem o equilíbrio perfeito, se precisar de entrar na correria, a gente tem os jogadores pra isso, mas ao mesmo tempo a gente continua com um núcleo muito bom e um núcleo que foi campeão durante muito, muito tempo aqui na NBA — analisou.

Warriors demorou para firmar elenco na NBA

A renovação do brasileiro, assim como a do pivô Quinten Post, foi uma das únicas movimentações no mercado do Golden State durante a offseason. Após meses de espera, no entanto, o time comandado por Steve Kerr enfim contratou o primeiro reforço da temporada no fim de setembro: Al-Horford.

Apesar das críticas recebidas pelos torcedores, Gui Santos não acredita que a demora impactou o grupo. Ao Lance!, o ala explicou que o Warriors já tinha os nomes "na cabeça" e que a renovação do time era apenas uma questão de tempo. O brasileiro ainda exaltou o "resultado final" do trabalho do Golden State na offseason.

— Sobre o Golden State ter demorado um pouco pra vir nessa off-season, eu não acho que tenha impactado, porque o front-office já tinha na cabeça certos jogadores que eles queriam, então eles mexeram as peças da forma que tinham que mexer pra terminar com o time que a gente tá hoje. No final, se você olhar, com certeza, na minha opinião, foi uma das melhores off-season do time — disse o ala brasileiro.

Warriors e Lakers compõem noite de estreia

A noite de abertura, em 21 de outubro, já reserva confrontos de peso: o Oklahoma City Thunder recebe o Houston Rockets, marcando a estreia de Kevin Durant pela nova equipe contra seu ex-time. A primeira partida da temporada regular acontece, às 20h30 (de Brasília), logo após a entrega dos anéis de campeão ao elenco do OKC.

Na sequência, um clássico que nunca decepciona vai animar os fãs da NBA de todo o mundo: Golden State Warriors, de Stephen Curry, encara o Los Angeles Lakers, do incansável LeBron James. A bola rola a partir das 23h (de Brasília) na Crypto.com Arena, onde o jornalista do Lance!, Pedro Werneck, acompanhou o último duelo entre as equipes pela pré-temporada – confira como foi a experiência.