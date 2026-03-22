NBA

Kevin Durant se torna o quinto maior cestinha da NBA e exalta Jordan

Veterano do Houston ultrapassa lenda

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
17:10
Kevin Durant comemora marca histórica na NBA em vitória do Houston Rockets (Foto: Kenneth Richmond/AFP)
Aos 37 anos, Kevin Durant se tornou, na noite de sábado (21), o quinto maior cestinha da história da NBA. Graças aos 27 pontos marcados no triunfo do Houston Rockets sobre o Miami Heat, por 123 a 122. Agora com 32.294, ele ultrapassou a lenda Michael Jordan (32.292).

Perguntado se tinha alguma lembrança favorita de Jordan ou uma interação marcante com o astro, Durant respondeu:

- Não. É como me perguntar se tenho uma música favorita do Drake. Todas são ótimas. O Michael Jordan tem tantos momentos incríveis. Ele personifica o status de ícone divino – tudo em que acredito, ele personifica.

Na vitória sobre o Miami, Durant errou o arremesso que daria a vitória nos segundos finais. Mas Amen Thompson aproveitou o rebote e garantiu o triunfo por 123 a 122.

O herói da vitória tinha apenas quatro anos quando Durante iniciou na NBA:

- Isso é lendário. Estar em um time com tanta grandeza é inspirador, com certeza. E testemunhar ele quebrando esses recordes tem sido incrível.candidatos ao prêmio de MVP da temporada, ao lado de Shai Gilgeous-Alexander.

MAIORES PONTUADORES DA NBA


1º LeBron James: 43.241
2º Kareem Abdul-Jabbar: 38.387
3º Karl Malone: 36.928
4º Kobe Bryant: 33.643
5º Kevin Durant: 32.294
6º Michael Jordan: 32.292
7º Dirk Nowitzki: 31.560
8º Wilt Chamberlain: 31.419
9ºJulius Erving: 30.026
10ºMoses Malone: 29.580

