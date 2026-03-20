Em Miami, Alcaraz prestigia vitória dos Lakers na NBA antes de enfrentar Fonseca

O Los Angeles Lakers venceu o Miami Heat por 134 a 126 na última quinta-feira (19), em uma noite de gala que contou com a presença ilustre do número 1 do mundo no tênis, Carlos Alcaraz. A partida foi marcada por uma atuação histórica de Luka Doncic, que anotou 60 pontos, e pelo recorde de LeBron James, que se tornou o jogador com mais partidas na história da NBA.

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Carlos Alcaraz is in the house for Lakers/Heat!@atptour 🎾 pic.twitter.com/ljKpdR3q73 — NBA (@NBA) March 20, 2026

Doncic foi o cestinha absoluto com 60 pontos, sete rebotes e três assistências, em uma das maiores exibições de sua carreira. O astro esloveno alcançou a marca de 100 pontos em menos de 24 horas, já que havia anotado 40 pontos na noite anterior, contra os Rockets.

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A pontuação de Luka ainda reservou uma coincidência. A última vez que um jogador dos Lakers anotou 60 pontos foi na despedida de Kobe Bryant, em 2016. Na ocasião, o ídolo marcou seu 60º ponto em um lance livre a exatos 14,8 segundos do fim — o mesmo fundamento e o mesmo tempo restante no cronômetro que Doncic registrou contra o Heat.

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Luka Doncic e Carlos Alcaraz após vitória do Lakers na NBA (Foto: Issac Baldizon / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Lebron James iguala mais um recorde

Além do show de Doncic, LeBron James brilhou com um triplo-duplo, com 19 pontos, 15 rebotes (seu recorde na temporada) e 10 assistências.

Este foi o jogo de número 1.611 na carreira de LeBron, que agora empata com o lendário Robert Parish como o jogador com mais partidas disputadas na história da liga americana. Com o desempenho atual, o Rei deve se isolar no topo do ranking já no próximo compromisso da equipe (contra o Orlando Magic no sábado, às 20h).

João Fonseca x Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami

Pela fase de 64 do Masters 1000 de Miami, o carioca, atual 39º do ranking, enfrenta o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, em duelo previsto para começar por volta das 20h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. A partida será transmitida pela ESPN 2 (TV fechada), além das plataformas Disney+ e Tennis TV. O Lance! acompanha em tempo real.

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