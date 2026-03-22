Lebron James é o jogador com mais partidas na história da NBA

Aos 41 anos, LeBron James é o jogador com mais partidas disputadas na história da NBA. O astro do Los Angeles Lakers alcançou seu 1.612º jogo na liga no último sábado (21), contra o Orlando Magic, superando a marca histórica que pertencia a Robert Parish (1.611).

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A primeira partida oficial de LeBron na liga americana aconteceu no dia 29 de outubro de 2003, quando o "King" tinha apenas 18 anos. Ao longo de 23 temporadas, LeBron defendeu três franquias e conquistou o título da NBA em todas elas: Miami Heat (2012 e 2013), Cleveland Cavaliers (2016) e Los Angeles Lakers (2020).

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Além dos títulos, LeBron James foi eleito quatro vezes MVP da Temporada Regular (2009, 2010, 2012 e 2013) e quatro vezes MVP das Finais (2012, 2013, 2016 e 2020). O "King" também detém o recorde de 20 seleções para o All-Star Game e é o único jogador na história da liga a romper a barreira dos 40 mil pontos.

Na temporada atual, embora não apresente os números tão bons, o "Rei" mantém uma consistência impressionante para sua idade. Com um aproveitamento de 64,6% nos arremessos de quadra, LeBron registra médias de 20,4 pontos, 7,6 rebotes e 5,8 assistências em seus últimos cinco jogos.

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LeBron James completa mais de 1500 jogos na NBA (Foto: Fernando Medina / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

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