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Lebron James é o jogador com mais partidas na história da NBA

O craque é o único ainda em atividade no ranking

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Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/03/2026
09:12
(Photo by Fernando Medina / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
imagem camera(Photo by Fernando Medina / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
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Aos 41 anos, LeBron James é o jogador com mais partidas disputadas na história da NBA. O astro do Los Angeles Lakers alcançou seu 1.612º jogo na liga no último sábado (21), contra o Orlando Magic, superando a marca histórica que pertencia a Robert Parish (1.611).

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A primeira partida oficial de LeBron na liga americana aconteceu no dia 29 de outubro de 2003, quando o "King" tinha apenas 18 anos. Ao longo de 23 temporadas, LeBron defendeu três franquias e conquistou o título da NBA em todas elas: Miami Heat (2012 e 2013), Cleveland Cavaliers (2016) e Los Angeles Lakers (2020).

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Além dos títulos, LeBron James foi eleito quatro vezes MVP da Temporada Regular (2009, 2010, 2012 e 2013) e quatro vezes MVP das Finais (2012, 2013, 2016 e 2020). O "King" também detém o recorde de 20 seleções para o All-Star Game e é o único jogador na história da liga a romper a barreira dos 40 mil pontos.

Na temporada atual, embora não apresente os números tão bons, o "Rei" mantém uma consistência impressionante para sua idade. Com um aproveitamento de 64,6% nos arremessos de quadra, LeBron registra médias de 20,4 pontos, 7,6 rebotes e 5,8 assistências em seus últimos cinco jogos.

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LeBron James completa mais de 1500 jogos na NBA (Foto: Fernando Medina / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
LeBron James completa mais de 1500 jogos na NBA (Foto: Fernando Medina / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Ranking de jogadores com mais partidas na NBA

  • 10° Kevin Willis - 1.424 jogos
  • 9° Moses Malone - 1.455 jogos
  • 8° Kevin Garnett - 1.462 jogos
  • 7° Karl Malone - 1.476 jogos
  • 6° John Stockton - 1.504 jogos
  • 5° Dirk Nowitzki - 1.522 jogos
  • 4° Vince Carter - 1.541 jogos
  • 3° Kareem Abdul-Jabbar - 1.560 jogos
  • 2° Robert Parish - 1.611 jogos
  • 1° Lebron James - 1.612 jogos

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