Fim da linha? Ex-número 1 do Draft pode abandonar a NBA com apenas 29 anos

A NBA pode estar prestes a perder um de seus talentos mais enigmáticos de forma precoce. O armador australiano Ben Simmons, de apenas 29 anos, avalia seriamente a possibilidade de se aposentar do basquete profissional.

Ben Simmons foi draftado em 2016 pela equipe do Philadelphia 76ers (Foto: Reprodução / Instagram)

O declínio do jogador tem sido uma combinação de fatores físicos e mentais. Assombrado por graves e recorrentes lesões nas costas, que o levaram a múltiplas cirurgias, o jogador jamais conseguiu retomar a forma física que o tornou uma força dominante no início de sua carreira. Paralelamente, um notório bloqueio mental, especialmente em arremessos e lances livres, minou sua confiança e o transformou em uma sombra do atleta versátil e agressivo que um dia foi. Atualmente, ele é um agente livre, sem time, e também dispensou seu agente recentemente.

A notícia sobre a possível aposentadoria foi divulgada pelo jornalista Stefan Bondy, do New York Post. Segundo Bondy, Simmons estaria "questionando se ele ainda quer continuar jogando na NBA na próxima temporada", uma reflexão profunda para um atleta que já faturou mais de 200 milhões de dólares em salários.

Os números em quadra refletem a queda vertiginosa. Em sua última temporada, somando passagens discretas por Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers, suas médias foram de apenas 5.0 pontos, 4.7 rebotes e 5.6 assistências, estatísticas modestas para um jogador que já foi selecionado três vezes para o All Star.

Apesar do cenário de incerteza, o nome de Simmons ainda gera interesse. O New York Knicks, segundo a imprensa local, seria uma das equipes que considerariam oferecer ao australiano um contrato de valor mínimo, uma aposta de baixo risco em um talento que, se recuperado, poderia agregar valor.