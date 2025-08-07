Ex-Warriors revela segredo de Stephen Curry em ‘dinastia’ na NBA

O terceiro quarto da morte do Golden State Warriors assombrava os adversários na NBA durante a famosa "dinastia" da equipe. Stephen Curry, inclusive, era um dos principais responsáveis da forte atuação do time de San Francisco. Em entrevista ao podcast "Straight to Cam", o ala Damion Lee contou o que fazia o camisa 30 para se motivar no intervalo dos jogos.

— Ele digitava seu nome no Twitter no intervalo… Ele olhava para ele por provavelmente um ou dois minutos… Largava e enlouquecia no segundo tempo — relembrou Lee.

A declaração do ala do Phoenix Suns foi um dos assuntos do episódio, comandado por Cameron Brink, ala do Los Angeles Sparks, e Sydel Curry, irmã de Curry e esposa de Lee. Apesar da relação familiar, Damion conviveu com o camisa 30 durante sua passagem pelo Warriors.

Lee fez parte do elenco da equipe californiana entre os anos de 2018 e 2022, quando foi transferido para o Suns. Com isso, o ala conta com dois títulos da NBA ao lado de Curry pelo Warriors.

Números impressionantes no "3º quarto da morte"

O potencial ofensivo do Golden State Warriors no terceiro quarto é inegável, principalmente durante os anos de dinastia. Apesar da queda do "período da morte", a equipe se mantém em destaque nas estatísticas na volta do intervalo. Na história da NBA, o time comandado por Steve Kerr acumula 25.783 pontos, em 875 jogos disputados, e é o líder de pontuação, seguido pelo Boston Celtics, com 24.812 em 882 partidas.

Vale destacar que o Warriors também se destaca na média de rebotes durante o terceiro período. A liderança desse fundamento está empatada com o Oklahoma City Thunder, com cerca de 11,3 por jogo. Para fechar o "big-3" das estatísticas, Golden State registra 7,3 assistência e se isola como o primeiro colocado na parcial.

Em relação à atuação de Stephen Curry, os números não são menos empolgantes. O armador lidera a lista entre os maiores pontuadores do período, com 5.836 pontos em 685 partidas disputadas. Com isso, ele também fecha o top-1 na média da NBA, já que o vice-líder Giannis Antetokounmpo conta com 72 pontos a menos com 86 jogos a mais.

Stephen Curry e Damion Lee em disputa pela NBA (Foto: Thearon W. Henderson / AFP)

Stephen Curry fala sobre aposentadoria

Em uma entrevista ao canal Complex Sports, um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA, Stephen Curry falou sobre sua aposentadoria. Aos 37 anos, o astro do Golden State Warriors disse que o fim da sua carreira não está perto.

— Estou meio que encarando isso em blocos de dois anos… Só quero estar em uma posição em que eu possa dizer que fiz tudo o que pude. Não estou nem perto (de me aposentar) — afirmou o armador do Warriors.

Com quatro títulos da NBA, dois prêmios de MVP da temporada regular e um de MVP das Finais, Stephen Curry não apenas colecionou troféus, mas revolucionou o jogo. Sua habilidade única nos arremessos de três pontos forçou todas as equipes da liga a se adaptarem, criando uma nova era no basquete.