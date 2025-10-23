Exclusivo: Steve Nash elogia brasileiros e projeta futuro de Gui Santos na NBA

Armador histórico da NBA, Steve Nash pôde atuar com dois brasileiros durante sua carreira nos Estados Unidos: Leandrinho Barbosa e Marcelinho Huertas. Com o primeiro, dividiu grandes momentos no Phoenix Suns e criou um laço estreito de amizade. Em entrevista ao Lance! durante evento do Prime Video, em Los Angeles (EUA), o ex-jogador rasgou elogios aos atletas do país verde-amarelo.

continua após a publicidade

- Nós tivemos muitos bons jogadores brasileiros, começando por Oscar Schmidt, muitas décadas atrás, uma lenda. Mas infelizmente para mim tive que jogar com Leandrinho (risos), um amigo muito próximo, uma pessoa muito importante para mim. Tínhamos uma ótima conexão em quadra, mas também somos amigos para vida fora da quadra. Foi um prazer. É meu irmão! É alguém que significa muito, eu sinto saudades e pude vê-lo por um momento recentemente. Ele significa muito para mim! - disse.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atualmente, o Brasil conta com apenas um atleta na NBA: Gui Santos, do Golden State Warriors. Para Nash, o ala de 23 anos tem potencial para crescer na liga.

continua após a publicidade

- Eu acho que ele é bom, está se desenvolvendo. É um jogador de energia, pode fazer múltiplas coisas na quadra. Se ele continuar se desenvolvendo e refinar as habilidades, porque tem várias: sua altura, sua energia, habilidade de fazer jogadas diferentes, de achar jeitos diferentes de afetar o jogo, será um jogador para o futuro - analisou.

Stephen Curry cumprimenta o brasileiro Gui Santos em partida da NBA (Foto: Sean Gardner / AFP)

➡️ Astro da NBA que sofreu com lesões não culpa o calendário: 'Nada a ver'

Período como treinador na NBA

Após a aposentadoria das quadras, Nash viveu uma aventura como treinador da NBA. Agora, porém, começa uma nova trajetória na função de analista do Prime Video. Durante o período como técnico, o canadense pôde treinar dois jogadores talentosos e polêmicos no Brooklyn Nets: Kevin Durant e Kyrie Irving. O ex-jogador, porém, apenas teceu elogios sobre a dupla.

continua após a publicidade

- Dois jogadores incríveis. Kevin Durant, um dos maiores pontuadores de todos os tempos. Kyrie Irving, um dos mais habilidosos que já jogou o jogo. Dois talentos históricos, que podem vencer jogos sozinhos. Foi um prazer vê-los jogar, trabalhar, como se preparam todos os dias e competem - contou.