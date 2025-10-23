Novatos fazem história e quebram recordes em estreia na NBA; veja

A noite de abertura da temporada 2025/26 da NBA foi imediatamente definida pelo desempenho histórico da nova classe de calouros. Jogando para longe quaisquer dúvidas sobre o impacto de sua transição para a maior liga de basquete do mundo, os novatos VJ Edgecombe e Cooper Flagg não apenas superaram as expectativas, mas também registraram seus nomes nos livros de recordes da liga com atuações de almanaque em suas respectivas estreias.

VJ Edgecombe e Cooper Flagg entram para a história da NBA

O grande destaque da rodada foi VJ Edgecombe. O ala-armador, escolhido na pick 3 último Draft, teve uma estreia que entra diretamente para a história.

Com uma performance ofensiva dominante e agressiva, Edgecombe terminou a partida com impressionantes 34 pontos, acertando 13 de 26 arremessos de quadra. Ele também contribuiu com 7 rebotes e 3 assistências.

VJ Edgecombe fez a melhor estreia de um novato na NBA em 66 anos (Foto: Adam Glanzman/Getty Images/AFP)

Vj Edgecombe quebra recordes

A melhor estreia em 66 anos: A pontuação de Edgecombe é a maior de um novato em seu primeiro jogo desde 1959, quando o lendário Wilt Chamberlain estreou.

Recorde do século: Os 34 pontos são a maior marca de um calouro em estreia neste século (desde 2000), superando inícios de carreira de superestrelas como LeBron James, Damian Lillard e Allen Iverson (que estreou em 1996).

Cooper Flagg também quebra recordes

Cooper Flagg, o fenômeno que chegou à liga cercado da maior expectativa em anos, também gravou seu nome nos recordes logo de cara.

Cooper Flagg se tornou o mais jovem a conseguir um duplo-duplo na história da NBA (Foto: Stacy Revere/Getty Images/AFP)

Ele se tornou o jogador mais jovem da história da NBA a registrar um duplo-duplo (dois dígitos em duas estatísticas principais, como pontos e rebotes) em uma partida de estreia.

O ala terminou a partida com 10 pontos e 10 rebotes.