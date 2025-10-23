Jornalista analisa futuro de Gui Santos na NBA: 'É esse tipo de jogador'

Apesar de a NBA estar se tornando uma liga cada vez mais global, com 125 jogadores de fora dos Estados Unidos, o Brasil tem apenas um representante: Gui Santos, do Golden State Warriors. Em entrevista para o Lance!, a comentarista Alana Ambrosio, do Prime Video, afirmou que o jogador tem crescido dentro do elenco, especialmente por saber o seu lugar no esquema.

- O Brasil já chegou a ter mais de dez jogadores simultâneos na NBA. Agora que a gente tem o Gui é uma época de vacas magras certamente. Mas falando do lado do Gui, ele é muito novo. Ele é extremamente ansioso por aprender. Quando você assiste ao Gui, por mais que seja um bom arremessador e tenha muitas coisas na sua bag, é um jogador que está sempre procurando fazer a jogada certa, dar o passe certo, procurando fazer o jogo rodar. Isso é muito legal, ele é e sempre foi, desde o Minas, esse tipo de jogador. Quando precisa assumir o protagonismo, ok, mas entende o que precisa ser para conquistar mais espaço. E dá para ver que o Steve Kerr tem confiado cada vez mais nele - analisou.

Em um elenco qualificado e experiente, nem sempre Gui Santos recebe tantos minutos em quadra na NBA. No entanto, a jornalista espera que o brasileiro siga evoluindo para, futuramente, receber maior protagonismo no elenco dos Warriors.

- Não dá para desassociar a trajetória dele (Gui) do lugar que o Golden State está. Eles trazem outra estrela veterana, o Jimmy Butler, para jogar ao lado do Stephen Curry. A expectativa é de imediatismo, uma janela que está se fechando para um título com Draymond (Green), Curry e Butler. Eles sabem que isso é para agora, mas o que vem depois, independentemente de conseguirem esse objetivo, passa por esses jogadores jovens do time. Quanto mais pronto o Gui se tornar, melhor para ele. Obviamente, não é agora que terá uma grande minutagem. Mas se escolher o caminho certo, tomar atitudes certas, pode crescer bastante - avaliou.

Gui Santos em ação pelo Golden State Warriors em pré-temporada da NBA (Foto: Adam Pantozzi / AFP)

Gui Santos 'solitário': e outros brasileiros na NBA?

O Brasil, que se acostumou com representantes de destaque na NBA, como Leandrinho Barbosa, Nenê Hilário e Anderson Varejão, anseia por mais jogadores na liga. Para Alana Ambrosio, há otimismo de que isso aconteça.

- A liga vive um momento em que um terço dela é composto por jogadores de várias outras partes do mundo. Você tem muita dificuldade, a competição é gigantesca, gente vindo do mundo todo vindo. Mas você também tem oportunidade: olheiros que estão em todos os países e competições. Espero que isso signifique um olhar com carinho para o Brasil, país com história gigantesca no basquete, então espero que a gente volte a ter diversos jogadores, para até ter que escolher para qual time torcer - disse.