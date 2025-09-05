Fora da NBA, Luka Doncic lidera marca na EuroBasket

A temporada regular da NBA ainda não está de volta, mas é possível acompanhar alguns dos principais astros da liga em ação no EuroBasket. Esse é o caso de Luka Doncic, estrela do Los Angeles Lakers, que brilha na liderança da Eslovênia. Após se envolver com polêmicas na liga norte-americana, principalmente em relação ao condicionamento físico e lesões, o armador volta às quadras como destaque na Europa.

A fase de grupo da EuroBasket já chegou ao fim, e as disputas de mata-mata começarão neste sábado (6) com a presença de destaques da NBA. Lideradas por Alperen Sengun e Franz Wagner, respectivamente, a Turquia e a Alemanha são as únicas equipes invictas na temporada. A Sérvia, de Nikola Jovic, e Grécia, de Giannis Antetokounmpo, se destacam com apenas uma derrota.

Apesar de a Eslovênia não estar no topo do Grupo D, a equipe liderada por Doncic conquistou uma classificação tranquila para a segunda fase. O time conta com três vitórias e duas derrotas na campanha. Agora, precisará vencer a Itália para avançar para as quartas de final do EuroBasket.

O desempenho instável da Eslovênia, no entanto, não reflete na efetividade de Doncic em quadra. O armador do Lakers conta com o "título" de maior pontuador da competição europeia, com 32,4 pontos por partida disputada. Essa média, aliás, é cerca de cinco pontos maior que a do segundo colocação, o ala grego Giannis Antetkounmpo.

Maiores pontuadores da EuroBasket

1. Luka Doncic (Eslovênia) - 32,4 pontos por jogo - 162 pontos totais

2. Giannis Antetokounmpo (Grécia) - 27,7 pontos por jogo - 83 pontos totais

3. Lauri Markkanen (Finlândia) - 25,4 pontos por jogo - 127 pontos totais

4. Deni Avdija (Israel) - 24,4 pontos por jogo - 122 pontos totais

5. Jordan Loyd (Polônia) - 22 pontos por jogo - 110 pontos totais

6= Franz Wagner (Alemanha) - 21,6 pontos por jogo - 108 pontos totais

6= Alperen Sengun (Turquia) - 21,6 pontos por jogo - 108 pontos totais

8. Dennis Schroder (Alemanha) - 21 pontos por jogo - 105 pontos totais

9. Nikola Vucevic (Montenegro) - 20,8 pontos por jogo - 104 pontos totais

10. Nikola Jokic (Sérvia) - 20,2 pontos por jogo - 101 pontos totais

Com a boa atuação, o condicionamento físico do armador voltou a ser pauta entre os fãs de basquete. Diferente do comentários em relação a seu peso, que rodou a liga após a polêmica troca entre Lakers e Dallas Mavericks, a recepção a preparação de Doncic na offseason tem sido muito positiva.

Mudança de mentalidade de Doncic

O físico de Luka Doncic foi pauta frequente na última temporada da NBA, principalmente após a troca polêmica entre o Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. A clara mudança do armador, aliás, voltou a tona a questão nos bastidores da liga, assim como por personagens do basquete mundial.

A melhora na preparação física de Doncic pode ser um ponto positivo para o próximo ano, já que o armador intensificou sua potência em quadra. Apesar de sua forte efetividade, plenamente observada nas últimas temporadas, o jogador sofre com lesões que atrapalham seu desempenho a longo prazo. Esse ponto, inclusive, foi observado por Derek Fischer, ex-Lakers, que destaca a necessidade de consciência para "jogar o jogo longo".

Luka Doncic sendo marcado por Jayson Tatum (Foto: Reprodução)

Doncic surpreendeu aos fãs e torcedores ao aparecer com um físico visivelmente mais enxuto e definido durante a offseason. O astro esloveno, de 26 anos, tem se destacado em vídeos de treinos divulgados nas redes sociais, em que exibe uma preparação intensa e uma forma física considerada a melhor de sua carreira.

A aprimorada condição física apresentada por Doncic está diretamente ligada à influência de LeBron James, segundo Greg St. Jean, assistente técnico do Lakers. A melhora no condicionamento do jogador, que eliminou cerca de 14 quilos durante a offseason, foi notada principalmente durante o EuroBasket ao demonstrar maior agilidade e resistência.