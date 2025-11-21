menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Dos recordes ao 'poster' na NBA; veja os lances de quinta (20)

Confira com o Lance! os destaques na noite da NBA

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/11/2025
09:51
Tyrese Maxey em jogo entre Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks na NBA (Foto: Gary Dineen/NBAE via Getty Images/AFP)
imagem cameraTyrese Maxey em jogo entre Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks na NBA (Foto: Gary Dineen/NBAE via Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O espetáculo da NBA desta quinta-feira, dia 20 de novembro, teve como destaque o impressionante duelo entre o Philadelphia 76ers e o Milwaukee Bucks para animar a rodada. Venha acompanhar os melhores lances da noite.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Que jogo sinistro!

Em uma quinta-feira qualquer, o jogo entre Philadelphis 76ers e Milwaukee Bucks, sem Giannis Antetokounmpo, poderia ter acabado sem muitos destaques – o que não aconteceu. Já no quarto período, com a vantagem no placar, o Sixers entregavam talento na defesa e no ataque.

continua após a publicidade

O resultado parecia bem encaminhado, mas tudo mudou aos 15 segundos para o fim do jogo. Com uma bola de três, Myles Turner conseguiu a virada para o Bucks.

Não demorou para o Sixers empatou o duelo e o jogo ir a prorrogação. No tempo extra, o cestinha da partida voltou a brilhar em quadra: Tyrese Maxey. O armador bateu seu recorde pessoal ao converter 54 pontos, além de marcar cinco rebotes e nove assistências.

continua após a publicidade

➡️ Canal volta a transmitir a NBA após quase dez anos
➡️ Dos trilhos do trem à NBA: conheça a história de Lucas Bebê
➡️ LeBron James e Stephen Curry abrem o jogo sobre participação em LA28

Quando a salvada vale a pena!

Às vezes, vale a pena se jogar no chão e entregar de tudo para roubar a bola do adversário. Durante o ataque do Los Angeles Clippers, Jalen Suggs, do Orlando Magic, fez o possível para recuperar a bola e ainda entregou uma belíssima assistência. Olha isso:

De mão em mão

Apesar dos talentos individuais, as equipes da NBA também se destacam pelo trabalho em equipe. O Memphis Grizzlies, por exemplo, registrou um novo recorde de 42 assistências na vitória contra o Sacramento Kings.

Pausa pra foto? Mais um poster na NBA

É comum que as enterradas façam parte do desenrolar da partida na NBA. O que não é tão comum são os "posters". Sabe aquela jogada que é tão bonita que você gostaria de tirar uma foto do lance e deixar exposta na parede? Então, é igual esse lance aqui do Julian Champagnie:

Confira os resultados completos da noite de quinta-feira (20) na NBA

Los Angeles Clippers 101 x 129 Orlando Magic
Sacramento Kings 96 x 137 Memphis Grizzlies
Philadelphia 76ers 123 x 114 Milwaukee Bucks
Atlanta Hawks 126 x 135 San Antonio Spurs

Julian Champagnie em enterrada durante Hawks x Spurs na NBA (Foto: Michael Gonzales/NBAE via Getty Images/AFP)
Julian Champagnie em enterrada durante Hawks x Spurs na NBA (Foto: Michael Gonzales/NBAE via Getty Images/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias