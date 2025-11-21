Dos recordes ao 'poster' na NBA; veja os lances de quinta (20)

O espetáculo da NBA desta quinta-feira, dia 20 de novembro, teve como destaque o impressionante duelo entre o Philadelphia 76ers e o Milwaukee Bucks para animar a rodada. Venha acompanhar os melhores lances da noite.

Que jogo sinistro!

Em uma quinta-feira qualquer, o jogo entre Philadelphis 76ers e Milwaukee Bucks, sem Giannis Antetokounmpo, poderia ter acabado sem muitos destaques – o que não aconteceu. Já no quarto período, com a vantagem no placar, o Sixers entregavam talento na defesa e no ataque.

O resultado parecia bem encaminhado, mas tudo mudou aos 15 segundos para o fim do jogo. Com uma bola de três, Myles Turner conseguiu a virada para o Bucks.

Não demorou para o Sixers empatou o duelo e o jogo ir a prorrogação. No tempo extra, o cestinha da partida voltou a brilhar em quadra: Tyrese Maxey. O armador bateu seu recorde pessoal ao converter 54 pontos, além de marcar cinco rebotes e nove assistências.

Quando a salvada vale a pena!

Às vezes, vale a pena se jogar no chão e entregar de tudo para roubar a bola do adversário. Durante o ataque do Los Angeles Clippers, Jalen Suggs, do Orlando Magic, fez o possível para recuperar a bola e ainda entregou uma belíssima assistência. Olha isso:

De mão em mão

Apesar dos talentos individuais, as equipes da NBA também se destacam pelo trabalho em equipe. O Memphis Grizzlies, por exemplo, registrou um novo recorde de 42 assistências na vitória contra o Sacramento Kings.

Pausa pra foto? Mais um poster na NBA

É comum que as enterradas façam parte do desenrolar da partida na NBA. O que não é tão comum são os "posters". Sabe aquela jogada que é tão bonita que você gostaria de tirar uma foto do lance e deixar exposta na parede? Então, é igual esse lance aqui do Julian Champagnie:

Confira os resultados completos da noite de quinta-feira (20) na NBA

Los Angeles Clippers 101 x 129 Orlando Magic

Sacramento Kings 96 x 137 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 123 x 114 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 126 x 135 San Antonio Spurs