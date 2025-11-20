Lebron celebra 23 temporadas na NBA: 'Acompanho qualquer um'
Essa foi a 1.561ª vez que o craque foi titular na NBA
Lebron James completou 23 temporadas na NBA na última quarta-feira (19), na vitória do Los Angeles Lakers contra o Utah Jazz por 140 a 126. Aos 40 anos, o craque se tornou o jogador com a carreira mais longa na liga americana, superando Vince Carter, que atuou por 22 anos entre 1998 e 2020.
— Eu consigo acompanhar qualquer um. Nem entendo por que isso foi sequer uma pergunta. O que há de errado com essas pessoas? Só de assistir aos jogos, eu já me colocava mentalmente em como poderia ajudar o time. Ainda atraio muita atenção com a bola nas mãos — disse James.
Lebron não participou dos primeiros 14 jogos do Lakers na temporada 2025/26 devido problemas no ciático e uma passagem estratégica pelo South Bay Lakers (afiliado na G League, liga de desenvolvimento da NBA) para ajudar na recuperação da lesão.
— Foi muito divertido estar em quadra. Mas foi mentalmente difícil. Nunca tinha perdido o início de uma temporada desde os nove anos de idade — confessou.
Contra o Utah Jazz, o camisa 23 registrou 11 pontos, 12 assistências e três rebotes e admite que ainda precisa voltar ao ritmo de jogo.
— Este é um ótimo grupo. Todos se sacrificam e jogam uns pelos outros. Só preciso recuperar o ritmo. Perdi algumas bolas fáceis hoje, mas isso vai passar — comentou.
LeBron James brinca sobre relação com o filho e 'corneta': 'Não nos falamos mais'
