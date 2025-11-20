Ex-jogador brasileiro vira personagem especial de videogame da NBA
Após oito anos fora da liga, o craque volta a ser personagem clássico
Imagina você estar aposentado e mesmo assim seguir jogando? Isso só é possível no videogame mesmo. E para quem tem história que justifique isso. Ainda mais, sendo um jogo de NBA. Lucas Bebê terá essa honra. Ele será personagem especial do jogo NBA 2K26.
— A NBA me convidou para ser Legend (lenda) do jogo este ano. Tipo jogadores clássicos. Voltei para o 2K26 aposentado — explicou Lucas em entrevista exclusiva ao Lance!.
Além dos jogadores ativos na NBA, como é o caso de Gui Santos, único brasileiro na liga atualmente, o jogo incluirá outros em equipes históricas no modo MyTeam:
- Oscar Schmidt ("Mão Santa"): Presença regular nas equipes lendárias.
- Leandrinho Barbosa: Aparece em equipes clássicas do Suns e do Warriors.
- Nenê Hilário: Presente nas equipes clássicas do Denver Nuggets e Washington Wizards.
- Anderson Varejão: Presente nas equipes clássicas do Cleveland Cavaliers.
Shai Gilgeous-Alexander estampa a capa do 2k26
A franquia já teve diversos jogadores em suas capas ao longo dos anos. Alguns, atletas lendários como Allen Iverson, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James e mais recentemente, Jayson Tatum. Na edição de 2026, Shai Gilgeous-Alexander foi eleito para estampar a capa do game.
O jogador não apenas liderou a equipe de Oklahoma à melhor campanha da liga (68–14), como foi também o líder técnico, tático e emocional do primeiro título da franquia na história da competição.
Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP da temporada regular do ano passado, com médias de 32,7 pontos, 6,4 assistências, 5 rebotes e 2,1 roubos de bola por jogo. SGA foi o motor de um time que venceu com consistência, mesmo sem depender de um supertime, o que costuma ser o padrão histórico.
