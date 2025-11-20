Ex-jogador brasileiro vira personagem especial de videogame da NBA

Imagina você estar aposentado e mesmo assim seguir jogando? Isso só é possível no videogame mesmo. E para quem tem história que justifique isso. Ainda mais, sendo um jogo de NBA. Lucas Bebê terá essa honra. Ele será personagem especial do jogo NBA 2K26.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— A NBA me convidou para ser Legend (lenda) do jogo este ano. Tipo jogadores clássicos. Voltei para o 2K26 aposentado — explicou Lucas em entrevista exclusiva ao Lance!.

Além dos jogadores ativos na NBA, como é o caso de Gui Santos, único brasileiro na liga atualmente, o jogo incluirá outros em equipes históricas no modo MyTeam:

continua após a publicidade

Oscar Schmidt ("Mão Santa"): Presença regular nas equipes lendárias.

("Mão Santa"): Presença regular nas equipes lendárias. Leandrinho Barbosa: Aparece em equipes clássicas do Suns e do Warriors.

Aparece em equipes clássicas do Suns e do Warriors. Nenê Hilário: Presente nas equipes clássicas do Denver Nuggets e Washington Wizards.

Presente nas equipes clássicas do Denver Nuggets e Washington Wizards. Anderson Varejão: Presente nas equipes clássicas do Cleveland Cavaliers.

Lucas Bebê - Toronto Raptors da NBA (Foto: Divulgação)

Shai Gilgeous-Alexander estampa a capa do 2k26

A franquia já teve diversos jogadores em suas capas ao longo dos anos. Alguns, atletas lendários como Allen Iverson, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James e mais recentemente, Jayson Tatum. Na edição de 2026, Shai Gilgeous-Alexander foi eleito para estampar a capa do game.

O jogador não apenas liderou a equipe de Oklahoma à melhor campanha da liga (68–14), como foi também o líder técnico, tático e emocional do primeiro título da franquia na história da competição.

continua após a publicidade

Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP da temporada regular do ano passado, com médias de 32,7 pontos, 6,4 assistências, 5 rebotes e 2,1 roubos de bola por jogo. SGA foi o motor de um time que venceu com consistência, mesmo sem depender de um supertime, o que costuma ser o padrão histórico.