De finalista para vice-lanterna da NBA, o Indiana Pacers sofreu com o poder ofensivo de Devin Booker, do Phoenix Suns, na rodada desta quinta-feira (13). Além de se destacar como cestinha da partida, o armador aproveitou para provocar o adversário em quadra. Veja o vídeo!

E esse trash talk do Devin Booker?

Com muita moral, após uma infiltrada absurda, Devin Booker não deixou barato para Isaiah Jackson que não foi capaz de impedir os dois pontos do armador do Suns. Por muito pouco, uma confusão não se instaura na quadra.

Noite difícil para o Pacers

A rodada não rendeu muitas alegrias para o Indiana Pacers. Durante a derrota para o Suns, além do lance acima, a enterrada de Aaron Nesmith não assustou em nada Nick Richards que chegou com tudo para defender a cesta.

Tiro trocado não dói!

Adiantaram o All-Star Weekend? Não, apenas muito talento e velocidade de jovens estrelas da NBA. De um lado, Lauri Markkanen marcou dois pontos para o Utah Jazz com uma enterrada. Como resposta, Jalen Johnson devolveu na mesma moeda para retomar a vantagem de 10 pontos para Atlanta Hawks.

Em falar no ala do Hawks, Jonhson brilhou em quadra e bateu todos os seus recordes pessoais da carreira, com maior número de pontos, rebotes, assistências e roubadas de bola. Se liga nessa bola de três tranquila que esse craque converteu:

Recordes pessoais da rodada

Além da vitória, o duelo entre Hawks e Jazz terá um gosto especial para os jogadores de Atlanta. O show dentro de quadra rendeu novos recordes pessoais para Onyeka Okongwu e Jalen Johnson. Com uma sequência impressionante do perímetro, o primeiro converteu oito cestas de três pontos – a maior de sua carreira na NBA.

Confira os resultados completos de quinta (13) na NBA

Toronto Raptors 126 x 113 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 98 x 133 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 132 x 122 Utah Jazz