A partida entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, na última quarta-feira (12), ficou marcada pela invasão de um torcedor na quadra da Ball Arena, em Denver, faltando cerca de quatro minutos para o fim do jogo. O homem foi imediatamente percebido pelos juízes e seguranças, mas deu trabalho para ser retirado do local. Veja o vídeo!

fan runs onto the court; nuggets vs clippers pic.twitter.com/0V7EWuQ3Kh — ◇ (@F0RGIAT0) November 13, 2025

Nikola Jokić, destaque da equipe de Denver, não ficou contente com a interrupção na reta final da partida, que causou alvoroço e desconcentrou os jogadores. Apesar disso, a equipe da casa venceu o jogo por 130 a 116.

O sérvio terminou a partida com 50 pontos, 12 rebotes e um aproveitamento em arremessos de 78%, melhor aproveitamento em quadra nos últimos 80 anos de NBA.

Briga em New Orleans

O clima em Portland esquentou durante o segundo quarto da partida entre Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans. O pivô Yves Missi e o ala Jerami Grant se desentenderam após a disputa pelo rebote e acabaram se empurrando para fora da quadra, na direção dos fotógrafos que ficam atrás da cesta.

Os outros jogadores logo intervieram e a partida foi reiniciada, com Portland vencendo o jogo por 125 a 117.

Some extracurricular activities between Yves Missi and Jerami Grant pic.twitter.com/o6kjdreDE7 — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) November 13, 2025

Curry e Jimmy Butler lideram virada

Na partida entre Golden State Warriors e San Antonio Spurs, a dupla Stephen Curry e Jimmy Butler somaram 74 pontos e lideraram a virada contra a equipe de Victor Wembanyama, vencendo por 125 a 120.

O momento fofura veio antes da partida, quando o camisa 30 dos Warriors encontrou um pequeno fã que sonhava em conhecê-lo. O jogador atendeu ao pedido e autografou a prótese de perna personalizada com a sua imagem.

Além disso, Curry entrou para mais uma lista de recordes. Agora, o armador é o terceiro jogador com mais partidas de 45 ou mais pontos após os 37 anos, atrás apenas de LeBron James (5 jogos), Michael Jordan (3 jogos). Esta é a segunda vez que ele atinge tal feito.