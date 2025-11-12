LeBron James é dispensado de elenco principal do Lakers na NBA; veja

Uma movimentação administrativa no Los Angeles Lakers gerou repercussão no cenário da NBA nesta quarta-feira (12). O astro da franquia, LeBron James, foi formalmente designado para o South Bay Lakers, equipe afiliada do time principal na G League (a liga de desenvolvimento da NBA).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

LeBron James - Los Angeles Lakers x Golden State Warriors - NBA (Foto: Noah Graham/AFP)

A informação foi divulgada pelo renomado jornalista Shams Charania, Insider da NBA na ESPN americana.

Apesar do impacto inicial que o termo "designado" ou "dispensado" para a G League possa causar, a situação não se trata de um rebaixamento ou corte. Pelo contrário: é um sinal positivo para a organização e seus torcedores, indicando que a estreia de um dos melhores jogadores da história do esporte na temporada está próxima.

LeBron James esteve fora de todo o início da temporada tratando de um problema nas costas. Embora o técnico JJ Redick tenha inicialmente descrito o problema como uma "irritação nervosa no glúteo", foi diagnosticado que o astro sofria de ciática — uma dor que se origina na coluna e irradia pela perna, detalhando a gravidade da lesão.

continua após a publicidade

A ida à G League é o passo final dessa recuperação. Segundo Charania, o movimento visa acelerar sua preparação para a estreia.

"LeBron James, dos Lakers, foi designado hoje para o South Bay, afiliado da franquia na NBA G League, e participará de seu primeiro treino completo da temporada, incluindo jogos de 5 contra 5, enquanto se prepara para uma possível estreia", relatou o jornalista.

Em suma, a ida de LeBron ao time de desenvolvimento é uma decisão puramente logística e técnica. O astro precisa de ritmo de jogo e de treinos coletivos intensos (como o 5 contra 5) que, muitas vezes, o time principal não realiza durante a temporada regular devido ao calendário de jogos ou viagens.

continua após a publicidade

Enviar um jogador veterano à G League para treinar não é inédito e serve como a etapa final de reabilitação física. O South Bay Lakers utiliza as mesmas instalações de treino do time principal em El Segundo, Califórnia, facilitando a logística.