NBA: Phoenix Suns define futuro de Kevin Durant; ‘anúncio’ surpreende atleta

Kevin Durant foi trocado do Phoenix Suns para o Houston Rockets, neste domingo (22). Na negociação, a franquia texana enviará Jalen Green, Dillon Brooks, 10ª pick do Draft de 2025 e mais 5 picks de 2ª rodada para adquirir o ala-pivô. Está é a quinta equipe de KD na carreira, onde busca seu terceiro título aos 36 anos.

Kevin Durant no Houston Rockets

Durant chega em um elenco forte e mesclado entre jogadores jovens e experientes. Com Alperen Şengün, Amen Thompson e Fred VanVleet, o Rockets vai para a próxima temporada em busca do terceiro título de sua história, sendo os outros conquistados em 1994 e 1995. Para adquirir Kevin, Houston abriu mão do ala-armador Jalen Green, o ala Dillon Brooks, a 10ª pick do Draft de 2025 e mais 5 picks de 2ª rodada.

Kevin Durant no Phoenix Suns (Foto: Kate Frese/AFP)

Nesta temporada, mesmo com a segunda campanha do Oeste, o Houston Rockets caiu na primeira fase dos Playoffs, ao ser derrotado pelo Golden State Warriors por 4 a 3. Na série, o time jovem não conseguiu parar o experiente trio entre Stephen Curry, Jimmy Buttler e Draymond Green e foram eliminados, com Jalen Green jogando abaixo das expectativas, anotando apenas oito pontos no jogo decisivo.

O Golden State Warriots eliminou o Houston Rockets dos Playoffs da NBA (Foto: Tim Warner/AFP)

Futuro do Suns

Na troca, Phoenix equipe recebeu Jalen Green, Dillon Brooks, 10ª pick do Draft de 2025 e mais 5 picks de 2ª rodada. Porém, não deve ficar com o ala-armador, que será envolvido em outra futura troca da franquia. Após temporada fora dos Playoffs, o Suns passam por um momento de reconstrução, onde buscam montar o time ao redor de Devin Booker, astro da equipe.

Devin Booker em ação pelo Phoenix Suns (Foto: Christian Petersen/AFP)

Reação de Kevin Durant

No momento que a troca foi anunciada, Kevin Durant estava em uma entrevista com público em um evento da Fanatics. Com a negociação se tornando pública, os fãs começaram a avisar o jogador que é um Rocket. Com os gritos, KD se pronunciou sobre a nova casa. VEJA OS VÍDEOS:

