Draft da NBA: relembre os últimos brasileiros selecionados

Ao todo são 16 jogadores brasileiros que já estiveram no Draft da NBA. Alguns se tornaram protagonistas na liga, como Nenê e Leandrinho. Outros tiveram passagens mais discretas ou sequer atuaram profissionalmente. Agora, surge uma nova esperança em 2025: Nathan Mariano, ala-pivô de 21 anos revelado pelo Sesi Franca Basquete.

continua após a publicidade

Nathan Mariano, jovem ala-pivô do atual campeão do Novo Basquete Brasil (NBB) Sesi Franca Basquete, está oficialmente inscrito no Draft da NBA 2025/26. Aos 21 anos, o jogador atende aos critérios de elegibilidade automática por atuar fora dos EUA. Vale destacar que ele foi um dos destaques do time paulista na conquista do terceiro lugar da Basketball Champions League das Américas.

Nathan Mariano em em ação pelo Sesi Franco no NBB (Foto: Reprodução / Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Números do jogador na temporada

Ao todo, o jovem pivô atuou em 51 jogos pelo Franca na atual temporada. Nathan conta com cerca de 17.8 minutos em quadra e médias de 6,0 pontos, 3,8 rebotes e 0,6 assistências e 0,5 bloqueios por jogo.

continua após a publicidade

O jogador ainda bateu dois recordes pessoais na competição durante a temporada. Em pontuação, ele bateu a marca de 20 pontos contra o Paulistano, em outubro de 2024. No mês seguinte, registrou 13 rebotes para contribuir na vitória sobre o Mogi.

51 jogos

17.8 minutos por jogo

307 pontos

195 rebotes

29 assistências 24 bloqueios

continua após a publicidade

Quais são os últimos brasileiros a estarem no draft da NBA?

Ao todo são 16 brasileiros que já foram escolhidos por times da maior liga de basquete do mundo. Apenas 3 se tornaram campeões da NBA.

Marquinhos Abdalla - 1976

Marquinhos Abdalla (Foto: Divulgação)

Apesar de não ter atuado em uma partida oficial da NBA, Marquinhor Abdalla se tornou o primeiro brasileiro a ser draftado por uma equipe da liga norte americana. O brasileiro foi draftado na 162ª posição pela equipe do Portland Trail Blazers.

Oscar Schmidt - 1984

Oscar Schmidt foi homenageado pelo Brooklyn Nets no início da semana (Foto: Divulgação/Brooklyn Nets)

Considerado por muitos o maior jogador de basquete brasileiro, Oscar Schmidt também não chegou a fazer uma partida oficial pela NBA. Isso porque na época em que foi draftado, os atletas que jogavam na NBA não podiam defender suas seleções. Oscar foi draftado pelo então New Jersey Nets, atual Brooklyn Nets, na 131ª posição.

Rolando Ferreira - 1988

Rolando Ferreira foi o primeiro brasileiro a jogar na NBA (Foto: Divulgação)

Rolando se tornou o primeiro jogador brasileiro a jogar na NBA, em razão de, Marquinhos Abdalla e Oscar Schmidt foram escolhidos, mas não chegaram a jogar oficialmente. Foi draftado pela equipe do Portland Trail Blazers na 26ª posição.

Nenê - 2002

Nenê Hilário pelo Denver Nuggets (Foto: Divulgação / Instagram)

Até hoje o brasileiro mais bem posicionado em um draft, Nenê Hilário foi escolhido pelo Denver Nuggets na 7ª posição. É o jogador brasileiro com mais partidas pela NBA e também se tornou o primeiro e único jogador brasileiro a chegar a marca de 10.000 pontos na maior liga de basquete do mundo. Além de jogar pelo Denver, onde jogou por 10 anos, Nenê também atuou pelo Washington Wizards e Houston Rockets.

Leandro Barbosa - 2003

Leandrinho foi campeão da NBA pelo Golden Staten Warriors na temporada 2014/2015 (Foto: Reprodução / Golden State Warriors)

Leandro Barbosa, mais conhecido com Leandrinho, foi draftado pelo San Antonio Spurs, na 28ª posição, mas logo foi trocado para o Phoenix Suns. Pelo time de Phoenix fez 466 partidas e conquistou o prêmio de Melhor 6º Homem da NBA, dado ao melhor reserva da liga. No ano de 2014 o brasileiro se transferiu para o Golden State Warriors, onde foi campeão da NBA. Leandrinho atuou também por Indiana Pacers, Toronto Raptors e Boston Celtics.

Rafael Araújo - 2004

Rafael "Bábby" Araújo pelo Toronto Raptors (Foto: Divulgação)

Rafael Araújo, ou Rafael Bábby, cursou e jogou basquete o ensino médio nos EUA, e após se formar foi chamado para integrar a equipe da faculdade do Arizona, onde se destacou. Em 2004 foi draftado pelo Toronto Raptors na 8ª posição. Teve passagens também pelo Utah Jazz e Timberwolves.

Anderson Varejão - 2004

Anderson Varejão jogando pelo Cleveland Cavaliers. Foto Bill Baptist / AFP

Anderson Varejão, foi draftado pela equipe do Orland Magic na 30ª posição, mas logo foi trocado para o Cleveland Cavaliers. Antes de ir para a NBA, Varejão teve passagem destacada pelo Barcelona. No Barcelona venceu 2 campeonatos espanhóis e uma Euroliga.

Pelo Cleveland, o brasileiro fez 596 partidas e chegou a 2 finais, porém não conseguiu o título. Jogou com um dos maiores jogadores da história do basquete, Lebron James. Também jogou pelo Golden State Warriors, onde chegou na final da NBA na temporada 15/16, mas perdeu para o seu antigo time.

Marquinhos - 2006

Marquinhos pelo New Orleans (Foto: Layne Murdoch / AFP)

Marquinhos foi selecionado pela equipe do New Orleans Hornets, atual Charlotte Hornets, na 43ª posição. Antes de chegar a NBA, Marquinhos teve passagnens por diversos times brasileiros. Assinou contrato de 2 anos com o New Orleans e depois foi envolvido em troca com o Memphis Grizzlies, mas foi mandado embora dias depois do negócio.

Tiago Splitter - 2007

Tiago Splitter fez história ao se tornar o primeiro brasileiro campeão da NBA, pelo Spurs, em 2014 (Foto: AFP)

Splitter foi selecionado na 28ª posição pelo San Antonio Spurs em 2007, porém só foi estrear pela equipe em 2010. Antes de chegar a NBA, Tiago Splitter teve passagem pela destcada na Europa, sendo eleito o MVP da Liga ACB (Espanha) em 2010, defendendo o Baskonia.

Pelo Spurs chego às finais da NBA duas vezes, e duas vezes contra o Miami Heat. Em 2013 acabou derrotado para a equipe do Miami que tinha nomes como Lebron James e Dwyane Wade. Já na temporada seguinte, o Spurs se sagrou campeão e Splitter se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA.

Paulão Prestes - 2010

Paulão Prestes (Foto: Divulgação)

Paulão Prestes foi selecionado pelo Minnesota Timberwolves na 45ª posição, no entanto nuncha chegou a jogar pela equipe.

Fab Melo - 2012

Fab Melo (Brian Babineau / AFP)

Fab Melo se destacou pela universade de Syracuse, sendo eleito melhor defensor da conferência. Foi escolhido pelo Boston Celtics na 22ª posição. Não teve muitas chances na equipe principal e jogou por varias equipes da G-League. Fab Melo foi encontrado morto em 2021, após sofrer um ataque cardíaco.

Lucas "Bebê" Nogueira - 2013

Lucas "Bebê" Nogueira, pivô do Toronto Raptors (Foto: Divulgação)

Lucas "Bebê" Nogueira, foi escolhido pela equipe do Boston Celtias, mas foi negociado na mesma noite com o Dallas Mavericks. Se destacou em 2014 pelo Toronto Raptors na Summer League e assinou em definitivo com a equipe de Toronto. Pela equipe canadense atuou por 4 temporadas e fez 141 jogos.

Raul Neto - 2013

Raul Neto atuando pelo Cleveland Cavaliers (Foto: David Liam Kyle / AFP)

Em 2013, Raul Neto foi escolhido pela equipe do Atlanta Hawks, mas também foi trocado na mesma noite para o Utah Jazz. Sem oportunidades voltou para o basquete europeu, onde foi destaque antes de ir para o draft da NBA. Voltou para a NBA em 2015 para o Utah Jazz com um contrato de 3 temporadas. Também jogou pelo 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers.

Bruno Caboclo - 2014

Bruno Caboclo, ala do Toronto Raptors (Foto: AFP)

Caboclo foi escolhido pelo Toronto Raptors na 20ª posição, após se inscrever para o draft depois de fazer uma ótima temporada no NBB. Começou bem pela equipe canadense, mas foi perdendo espaço. Também jogou pelo Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e Houston Rockets.

Didi Louzada - 2019

Didi Louzada pelo New Orleans Pelicans (Foto: Glenn James / AFP)

Didi Louzada foi selecionado na 35ª posição pelo Atlanta Hawks, mas também foi negociado na mesma noite para o New Orleans Pelicans. Sem muitas chances, foi para o Sydney Kings, da Austrália, onde ficou por um ano até voltar a NBA. No seu retorno a maior liga de basquete do mundo, foi para a equipe do Portland Trail Blazers onde teve poucas oportunidades e foi dispensado.

Gui Santos - 2022

Gui Santos pelo GSW (Foto: Juan Ocampo / AFP)

Com boa passagem pelo NBB, Gui Santos ganhou destaque e acabou selecionado no Draft de 2022 pelo Golden State Warriors, na 55ª posição. Nos Estados Unidos, começou sua trajetória na equipe de desenvolvimento, o Santa Cruz Warriors, pela G-League. Em 2023/24, fez sua primeiro partida oficial na NBA. O brasileiro hoje alterna entre compromissos na liga de desenvolvimento e participações no elenco principal.