Dončić e Flagg: entenda o impacto da troca no draft da NBA

A ida de Luka Dončić para o Los Angeles Lakers mexeu diretamente com o cenário do basquete americano e também influenciou a expectativa em torno do Draft da NBA 2025, especialmente a escolha número 1, que deve ser Cooper Flagg. Apesar de estarem em momentos diferentes da carreira, o astro europeu e a promessa americana estão ligados na reconstrução das franquias e no futuro da liga.

Dončić chega ao Lakers para reforçar busca pelo título

A troca que levou Dončić para Los Angeles foi um dos movimentos mais importantes da offseason. Aos 26 anos, o esloveno já é uma das maiores estrelas da NBA e agora terá a missão de comandar ao lado de Lebron James, um Lakers que quer voltar a brigar pelo título. Com um elenco que mistura veteranos e jovens, Dončić se torna o principal nome da equipe e o símbolo dessa nova fase.

Luka Doncic tirou as fotos oficiais com a camisa do Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi/AFP)

Cooper Flagg e a primeira escolha do Draft para o Dallas Mavericks

Enquanto Dončić já tem status consolidado, Cooper Flagg é a grande promessa da classe de 2025. É praticamente certo que o ala será escolhido pelo Dallas Mavericks com a primeira escolha do Draft, marcada para esta quarta-feira, 25 de junho, em Nova York. A previsão é consenso entre especialistas e veículos de mídia.

Cooper Flagg é um dos maiores destaques do NBA Draft 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

O que chama atenção é que o Mavericks conseguiu essa primeira escolha após um sorteio improvável — a franquia tinha apenas 1,8% de chance de ficar com o direito. Agora, com a seleção em mãos, o time aposta em Flagg, um ala de 2,06 metros que brilhou na temporada universitária, com médias de 19,2 pontos e 7,2 rebotes, além de liderar Duke até a Final Four.

Impacto da troca no cenário do draft e da liga

A ida de Dončić ao Lakers muda a dinâmica da NBA. Com os grandes times reforçados, aumenta a pressão para que os jovens talentos selecionados nas primeiras posições, como Flagg, se desenvolvam rápido e ajudem suas equipes a competir em um mercado cada vez mais acirrado.

O Draft, por sua vez, ganha um tom ainda mais estratégico. Franquias em reconstrução, como o Dallas Mavericks, buscam um novo líder para o futuro, e Flagg aparece como a aposta certa.

O acompanhamento do impacto de Dončić no Lakers e o desenvolvimento de Flagg será um dos grandes temas do basquete nos próximos anos, mostrando como o jogo está sempre em evolução.