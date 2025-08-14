NBA aprova venda do Boston Celtics por valor recorde; entenda

A NBA deu o sinal verde para a venda do Boston Celtics para um grupo de investidores liderado pelo americano Bill Chisholm. A franquia é avaliada em US$ 6,1 bilhões (cerca de R$ 32,9 bilhões), valor recorde para a venda de uma equipe esportiva profissional na liga.

O antigo proprietário, Wyc Grousbeck, que comprou o time em 2002 por US$ 360 milhões, e Chisholm, que é de Massachusetts e torcedor dos Celtics, trabalharão juntos na transição.

O empresário assumirá, inicialmente, 51% do controle da franquia, com aquisição progressiva até obter o controle total, em 2028. Ao fim da transação, a venda poderá alcançar US$ 7,3 bilhões (R$ 39,4 bilhões).

Caso a venda aconteça, será a terceira maior venda da história da NBA. O recorde anterior foi de US$ 4 bilhões (R$ 21,6 bilhões), quando o proprietário da empresa de hipotecas Mat Ishbia pagou pelo Phoenix Suns em 2023 .

Jayson Tatum e Brown em ação pelo Boston Celtics na NBA (Foto: Nathaniel S. Butler/AFP)

Quem é o novo proprietário do Celtics?

Natural de Massachusetts e formado pelo Dartmouth College e pela Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia, Bill Chisholm é sócio-gerente do Symphony Technology Group, com sede na Califórnia. O novo grupo de proprietários também inclui os empresários de Boston Rob Hale, atual acionista do Celtics, e Bruce Beal Jr.

Bill superou outros dois grupos que estavam interessados na compra, incluindo um liderado por Steve Pagliuca, ex-sócio minoritário da franquia. Depois de perder a disputa, Pagliuca anunciou planos para comprar o Connecticut Sun da WNBA por US$ 325 milhões (R$ 1,75 bilhão) e transferi-lo para Boston, mas a liga feminina resiste ao acordo.

Maiores vendas de franquias da NBA