A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado (9), teve um momento de destaque na comemoração do primeiro gol. Após a cabeçada de Léo Pereira, ele e seu companheiro de zaga, Léo Ortiz, fizeram um cumprimento especial.

continua após a publicidade

Após a partida, Léo Ortiz explicou uma inspiração inusitada: os esportes americanos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A comemoração 'americana' da zaga do Flamengo

O zagueiro contou que a ideia de criar um "handshake" próprio veio do costume que ele e Léo Pereira têm de acompanhar outras modalidades, como o basquete e o futebol americano, onde os cumprimentos elaborados são comuns.

— A gente tem um cumprimento que a gente faz todo dia. Sempre quando sai gol de um ou de outro, a gente acaba fazendo e comemorando junto — disse Ortiz. — Criamos uma amizade mais próxima, a gente sempre acompanha muito esportes americanos e os caras todos têm diversos cumprimentos e 'handshakes'. Aí a gente teve que criar o nosso, né? Os dois 'Léo' estão acabando criando esse para a gente, mas não tem nada de especial, não — brincou o zagueiro.

continua após a publicidade

A força dos zagueiros-artilheiros

Léo Ortiz também celebrou o fato de os defensores estarem contribuindo com gols, algo que, segundo ele, tem sido fundamental em jogos decididos nos detalhes.

— Fico feliz por ele, feliz por a gente estar contribuindo com isso. Óbvio que nosso papel é, primeiramente, fazer uma defesa muito forte, mas é feliz quando a gente pode ir pra área e ajudar. Tem sido jogos decididos em detalhes e isso tem influenciado, essa bola aérea.

continua após a publicidade

Vitória para acalmar os ânimos

A vitória por 2 a 1, com gols de Léo Pereira e Gonzalo Plata, serviu para acalmar o ambiente no Flamengo, que vinha de uma eliminação na Copa do Brasil e viu a torcida protestar antes da partida. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 40 pontos e se manteve na liderança isolada do Brasileirão.