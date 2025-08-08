menu hamburguer
Com Luka Doncic, confira os 32 jogadores da NBA que disputarão a EuroBasket de 2025

O torneio da Europa acontecerá entre os dias 27 de agosto a 14 de setembro

cropped-Luka-Doncic-Eslovenia.webp
imagem cameraLuka Doncic comemorando ponto pela seleção da Eslovênia (Foto: Divulgação / FIBA)
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/08/2025
13:51
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os times da NBA ainda aproveitam as férias antes do início da pré-temporada, enquanto alguns de seus jogadores viajam à Europa para defender suas seleções. Em preparação para a temporada regular, 32 atletas irão participar da EuroBasket. O Campeonato Europeu de Basquete acontecerá entre os dias 27 de agosto e 14 de setembro.

Assim como o novo Mundial de Clubes, no futebol, o EuroBasket acontece a cada quatro anos. A fase de grupos da edição de 2025 acontecerá entre quatro países-sede: o Chipre, Finlândia, Letônia e Polônia. Após as classificatórias, a fase final será disputada em Riga, capital da Letônia. A disputa inicial separa as 24 equipes classificadas em quatro grupos - com seis seleções cada. Confira:

Grupo A: Portugal, Estônia, Letônia, Turquia, Sérvia e República Tcheca
Grupo B: Alemanha, Finlândia, Grã-Bretanha, Lituânia, Suécia e Montenegro
Grupo C: Espanha, Chipre, Itália, Geórgia, Grécia e Bósnia e Herzegovina
Grupo D: Islândia, França, Eslovênia, Polônia, Bélgica e Israel

Confira a lista completa de jogadores da NBA

Grupo A

Letônia
Kristaps Porziņģis (Hawks)

Portugal
Neemias Queta (Celtics)

Sérvia
Bogdan Bogdanović (Clippers), Nikola Jokić (Nuggets), Nikola Jović (Heat), Nikola Topić (Thunder) e Tristan Vukcevic (Wizards)

Turquia
Adem Bona (76ers) e Alperen Sengun (Rockets)

Grupo B

Finlândia
Equipe oficial ainda não anunciada

Alemanha
Tristan Da Silva (Magic), Dennis Schröder (Kings) e Franz Wagner (Magic)

Grã-Bretanha
Equipe oficial ainda não anunciada

Lituânia
Jonas Valančiūnas (Nuggets)

Montenegro
Nikola Vučević (Bulls)

Suécia
Pelle Larson (Heat)

Grupo C

Bósnia e Herzegovina
Jusuf Nurkić (Jazz) e Luka Garza (Celtics),

Chipre
Nenhum jogador ativo da NBA no elenco

Geórgia
Equipe oficial ainda não anunciada

Grécia
Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Itália
Simone Fontecchio (Heat) e Saliou Niang (Cavs)

Espanha
Santi Aldama (Grizzlies) e Eli John Ndiaye (Hawks)

Grupo D

Bélgica
Nenhum jogador ativo da NBA no elenco

França
Bilal Coulibaly (Wizards), Moussa Diabate (Hornets), Ousmane Dieng (Thunder), Zaccharie Risacher (Hawks), Alex Sarr (Wizards) e Guerschon Yabusele (Knicks)

Islândia
Nenhum jogador ativo da NBA no elenco

Israel
Deni Avdija (Blazers) e Ben Saraf (Nets)

Polônia
Jeremy Sochan (Spurs)

Eslovênia
Vlatko Čančar (Nuggets) e Luka Dončić (Lakers)

Destaque da NBA, Nikola Jokic após jogo da Sérvia (Foto: Divulgação / FIBA)
Nikola Jokic após jogo da Sérvia (Foto: Divulgação / FIBA)

