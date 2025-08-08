Com Luka Doncic, confira os 32 jogadores da NBA que disputarão a EuroBasket de 2025
O torneio da Europa acontecerá entre os dias 27 de agosto a 14 de setembro
Os times da NBA ainda aproveitam as férias antes do início da pré-temporada, enquanto alguns de seus jogadores viajam à Europa para defender suas seleções. Em preparação para a temporada regular, 32 atletas irão participar da EuroBasket. O Campeonato Europeu de Basquete acontecerá entre os dias 27 de agosto e 14 de setembro.
Assim como o novo Mundial de Clubes, no futebol, o EuroBasket acontece a cada quatro anos. A fase de grupos da edição de 2025 acontecerá entre quatro países-sede: o Chipre, Finlândia, Letônia e Polônia. Após as classificatórias, a fase final será disputada em Riga, capital da Letônia. A disputa inicial separa as 24 equipes classificadas em quatro grupos - com seis seleções cada. Confira:
Grupo A: Portugal, Estônia, Letônia, Turquia, Sérvia e República Tcheca
Grupo B: Alemanha, Finlândia, Grã-Bretanha, Lituânia, Suécia e Montenegro
Grupo C: Espanha, Chipre, Itália, Geórgia, Grécia e Bósnia e Herzegovina
Grupo D: Islândia, França, Eslovênia, Polônia, Bélgica e Israel
Confira a lista completa de jogadores da NBA
Grupo A
Letônia
Kristaps Porziņģis (Hawks)
Portugal
Neemias Queta (Celtics)
Sérvia
Bogdan Bogdanović (Clippers), Nikola Jokić (Nuggets), Nikola Jović (Heat), Nikola Topić (Thunder) e Tristan Vukcevic (Wizards)
Turquia
Adem Bona (76ers) e Alperen Sengun (Rockets)
Grupo B
Finlândia
Equipe oficial ainda não anunciada
Alemanha
Tristan Da Silva (Magic), Dennis Schröder (Kings) e Franz Wagner (Magic)
Grã-Bretanha
Equipe oficial ainda não anunciada
Lituânia
Jonas Valančiūnas (Nuggets)
Montenegro
Nikola Vučević (Bulls)
Suécia
Pelle Larson (Heat)
Grupo C
Bósnia e Herzegovina
Jusuf Nurkić (Jazz) e Luka Garza (Celtics),
Chipre
Nenhum jogador ativo da NBA no elenco
Geórgia
Equipe oficial ainda não anunciada
Grécia
Giannis Antetokounmpo (Bucks)
Itália
Simone Fontecchio (Heat) e Saliou Niang (Cavs)
Espanha
Santi Aldama (Grizzlies) e Eli John Ndiaye (Hawks)
Grupo D
Bélgica
Nenhum jogador ativo da NBA no elenco
França
Bilal Coulibaly (Wizards), Moussa Diabate (Hornets), Ousmane Dieng (Thunder), Zaccharie Risacher (Hawks), Alex Sarr (Wizards) e Guerschon Yabusele (Knicks)
Islândia
Nenhum jogador ativo da NBA no elenco
Israel
Deni Avdija (Blazers) e Ben Saraf (Nets)
Polônia
Jeremy Sochan (Spurs)
Eslovênia
Vlatko Čančar (Nuggets) e Luka Dončić (Lakers)
