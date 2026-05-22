Victor Wembanyama do Spurs fez 41 pontos e 24 rebotes no jogo 1; Dylan Harper teve 24 pontos.

Partida 3 acontece em San Antonio no dia 22 de maio de 2026, às 21h30.

Com a série empatada em 1 a 1, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (22) pelo jogo 3 das finais da Conferência Oeste da NBA 2025/26, a partir das 21h30 (horário de Brasília). A partida será a primeira da série no Frost Bank Center, em San Antonio, após dois jogos em Oklahoma, e terá transmissão do Prime Video (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).

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No jogo 1, logo após o anúncio de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da temporada, quem saiu na frente foi o time de Victor Wembanyama. O francês liderou o San Antonio Spurs na vitória por 122 a 115 contra o Oklahoma City Thunder, após duas prorrogações. Com 41 pontos e 24 rebotes, Wembanyama tornou-se o jogador mais jovem da história a registrar ao menos 40 pontos e 20 rebotes em um jogo de playoffs.

Victor Wembanyama faz jogo histórico nas Finais da Conferência Oeste contra o OKC (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Histórico: Wembanyama quebra recorde contra MVP da NBA

A noite histórica dos Spurs também contou com o brilho do novato Dylan Harper, com uma atuação versátil de 24 pontos, 11 rebotes, 6 assistências e 7 roubos de bola. Além disso, a equipe registrou um recorde coletivo ao entrar em quadra com o quinteto titular mais jovem da história das Finais de Conferência da NBA: média de 22 anos e 346 dias.

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Já para o Thunder, o jogo significou sua primeira derrota nos playoffs. As atuações apagadas de Shai e Chet Holmgren só foram compensadas pela grande noite de Alex Caruso, que anotou 31 pontos e converteu oito bolas de três, o que deu um certo equilíbrio à partida.

No jogo 2, o Oklahoma City Thunder fez valer o "fator casa" e derrotou o San Antonio Spurs por 122 a 113. Após um primeiro quarto equilibrado no PayCom Center, o Thunder construiu sua vantagem no segundo período.

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Ajay Mitchell, do Oklahoma City Thunder, recebe a marcação de Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Thunder vence e iguala final da NBA contra o Spurs

No segundo tempo, o Spurs até voltou a colar no resultado, mas o OKC retomou o controle da partida e igualou o placar das finais da Conferência Oeste. Desta vez, Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da partida e crucial para a vitória, com 30 pontos.

Apesar da vitória, o Oklahoma perdeu uma de suas estrelas: o armador Jalen Williams, com uma lesão na coxa esquerda. O atleta já havia perdido seis partidas dos playoffs por conta de uma contusão na mesma perna. Seu retorno foi justamente na abertura da final, marcando 26 pontos. O atleta ainda é dúvida para a próxima partida e sua situação será avaliada jogo a jogo.

Do lado do Spurs, Dylan Harper também deixou a quadra com uma lesão na perna, enquanto De'Aaron Fox ainda não jogou nenhum jogo da série por conta de um entorse no tornozelo. Ambos estão listados como questionáveis para o jogo 3.

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🏀✅ Ficha técnica

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - Jogo 3 das finais da Conferência Oeste da NBA 2025/26

📅 Data e horário: sexta-feira, 22 de maio de 2026, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Frost Bank Center, em San Antonio, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

🏀Aposte na vitória do seu time preferido!

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