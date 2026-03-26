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Estrangeiros reagem a feito histórico de Gui Santos na NBA: 'Morreria'

Ala brasileiro converteu mais de 30 pontos na vitória da equipe de Steve Kerr

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
18:11
Gui Santos em jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns na NBA (Foto: Chris Coduto/Getty Images/AFP)
imagem cameraGui Santos em jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns na NBA (Foto: Chris Coduto/Getty Images/AFP)
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A trajetória de Gui Santos no Golden State Warriors dura cerca de 3 anos, e o brasileiro já está marcado na história do Brasil na NBA. Na última quarta-feira (25), o ala registrou 31 pontos e foi um dos principais nomes da vitória sobre sobre o Brooklyn Nets por 109 a 106. Para celebrar o resultado positivo, os fãs da equipe foram às redes sociais para exaltar o jogador.

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Estrangeiros celebram brasileiro do Warriors

Tradução: "Eu morreria pelo Gui Santos"

Tradução: "Gui Santos é o melhor jogador do Golden State"

Tradução: "Gui Santos é especial. Curry e Gui vão formar uma ótima dupla"

Tradução: "Gui Santos tem sido o melhor warriors essa temporada"

Tradução: "O surgimento de Gui Santos talvez seja o único ponto positivo desta temporada"

Tradução: "Gui Santos rapidamente vem se tornando um dos meus jogadores favoritos"

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Gui Santos atinge marca na NBA

O ala vive seu melhor momento nos Estados Unidos e se tornou o primeiro brasileiro em 12 anos a atingir a marca de 30 pontos em um jogo da temporada regular. Antes dele, apenas Leandro Barbosa (41 pontos em 2009), Anderson Varejão (35 em 2012) e Nenê Hilário (30 em 2013) haviam alcançado o feito.

Além dos 31 pontos, Gui Santos somou três rebotes, dois roubos, uma assistência e um toco em 34 minutos. Outros destaques foram Brandin Podziemski (22 pontos e seis rebotes) e Kristaps Porziņģis (17 pontos). O técnico Steve Kerr não poupou elogios ao brasileiro na coletiva:

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— Ele continua melhorando. É muito astuto e encontra diferentes maneiras de chegar ao aro. Tem um ótimo jogo de pés e está muito confortável nos arremessos. É divertido ver o Gui florescer. Ele sabe que confio nele e ganhou muita confiança. Com as lesões que tivemos, ele se tornou um dos nossos melhores criadores de jogadas — afirmou o treinador.

Gui Santos, do Golden State Warriors após vitória na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Gui Santos, do Golden State Warriors após vitória na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

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