Jogador do Bulls rejeita salário 10x maior para continuar na NBA

Yuki Kawamura, armador do Chicago Bulls, recusou um salário dez vezes maior para manter vivo o sonho de atuar na NBA em vez de retornar ao Japão. Segundo o portal Spotrac, o contrato do armador na liga americana é de US$ 354,7 mil anuais, enquanto ele poderia ter fechado um acordo de US$ 5 milhões com o Chiba Jets, em seu país natal.

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O jovem armador, que passou a última temporada no Memphis Grizzlies, conseguiu se consolidar no cenário do basquete mundial, voltando a atrair os holofotes da liga japonesa. No entanto, para Kawamura, a oportunidade na NBA vale muito mais do que as cifras astronômicas. Com uma carreira já vitoriosa no basquete asiático, o japonês quer provar que é capaz de brilhar na principal liga do mundo.

— Esse é o meu trabalho. Eu não sei enterrar, mas consigo fazer com que todos os outros enterrem. Minha jornada está apenas começando. Quero provar o que posso fazer na NBA. Preciso estudar, melhorar e continuar trabalhando duro para conquistar meus minutos em quadra — afirmou o jogador.

Na atual temporada, Yuki acumula médias de aproximadamente três pontos e quatro assistências por jogo, com cerca de 11 minutos em quadra.

Yuki Kawamura jogando pelo Chicago Bulls na NBA (Foto: JEFF HAYNES / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

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Maiores salários da NBA

De acordo com o jornal espanhol Marca, Stephen Curry tem o melhor salário da liga na temporada 2025/26. Veja o ranking completo!

1. Stephen Curry - US$ 59,6 milhões

2. Nikola Jokic - US$ 55,2 milhões

3. Joel Embiid - US$ 55,2 milhões

4. Kevin Durant - US$ 54,7 milhões

5. Jimmy Butler - US$ 54,1 milhões

6. Anthony Davis - US$ 54,1 milhões

7. Jayson Tatum - US$ 54,1 milhões

8. Giannis Antetokounmpo - US$ 54,1 milhões

9. Karl-Anthony Towns - US$ 53,1 milhões

10. Jaylen Brown - US$ 53,1 milhões

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