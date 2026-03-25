NBA autoriza projeto de expansão para 32 franquias; entenda

A informação foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, da ESPN

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
25/03/2026
13:48
Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, sorri durante jogo contra o Chicago Bulls na Crypto.com Arena, em Los Angeles, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)
imagem cameraLuka Doncic, do Los Angeles Lakers, sorri durante jogo contra o Chicago Bulls na Crypto.com Arena, em Los Angeles, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)
A NBA anunciou na tarde desta quarta-feira (25) a autorização para o início do projeto de expansão da liga americana para 32 franquias a partir de 2028. O principal objetivo ao aumentar o número de equipes é procurar interessados em entrar no melhor basquete do mundo.

A princípio, duas cidades estão na lista para entrar na liga: Seattle, que já esteve na liga como o Seattle Supersonics entre 1967 e 2008 e depois se mudou para Oklahoma City, e Las Vegas. O processo de licitação deve gerar ofertas de até US$ 10 bilhões (R$ 53 bilhões) para cada equipe.

Caso a expansão seja aprovada, com exigência de maioria de 23 dos 30 governadores, cada conferência passará a ter 16 equipes - hoje há 15 equipes no Oeste e no Leste. As novas franquias de Seattle e Las Vegas entrarão na Conferência Oeste e ou Minnesota Timberwolves ou Memphis Grizzlies iriam para o Leste.

Mais informações sobre expansão serão publicadas pela liga caso ela seja aprovada.

Boston, 18 de março de 2026: Jaylen Brown cobra lance livre em jogo contra o Warriors no TD Garden. (Foto: Brian Babineau/NBAE via Getty Images/AFP)
Conheça todas as equipes da NBA

Conferência Leste

  • Boston Celtics
  • Brooklyn Nets
  • New York Knicks
  • Philadelphia 76ers
  • Toronto Raptors
  • Chicago Bulls
  • Cleveland Cavaliers
  • Detroit Pistons
  • Indiana Pacers
  • Milwaukee Bucks
  • Atlanta Hawks
  • Charlotte Hornets
  • Miami Heat
  • Orlando Magic
  • Washington Wizards

Conferência Oeste

  1. Denver Nuggets
  2. Minnesota Timberwolves
  3. Oklahoma City Thunder
  4. Portland Trail Blazers
  5. Utah Jazz
  6. Golden State Warriors
  7. Los Angeles Clippers
  8. Los Angeles Lakers
  9. Phoenix Suns
  10. Sacramento Kings
  11. Dallas Mavericks
  12. Houston Rockets
  13. Memphis Grizzlies
  14. New Orleans Pelicans
  15. San Antonio Spurs

