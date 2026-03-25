NBA autoriza projeto de expansão para 32 franquias; entenda
A informação foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, da ESPN
A NBA anunciou na tarde desta quarta-feira (25) a autorização para o início do projeto de expansão da liga americana para 32 franquias a partir de 2028. O principal objetivo ao aumentar o número de equipes é procurar interessados em entrar no melhor basquete do mundo.
A princípio, duas cidades estão na lista para entrar na liga: Seattle, que já esteve na liga como o Seattle Supersonics entre 1967 e 2008 e depois se mudou para Oklahoma City, e Las Vegas. O processo de licitação deve gerar ofertas de até US$ 10 bilhões (R$ 53 bilhões) para cada equipe.
Caso a expansão seja aprovada, com exigência de maioria de 23 dos 30 governadores, cada conferência passará a ter 16 equipes - hoje há 15 equipes no Oeste e no Leste. As novas franquias de Seattle e Las Vegas entrarão na Conferência Oeste e ou Minnesota Timberwolves ou Memphis Grizzlies iriam para o Leste.
Mais informações sobre expansão serão publicadas pela liga caso ela seja aprovada.
Conheça todas as equipes da NBA
Conferência Leste
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- New York Knicks
- Philadelphia 76ers
- Toronto Raptors
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Detroit Pistons
- Indiana Pacers
- Milwaukee Bucks
- Atlanta Hawks
- Charlotte Hornets
- Miami Heat
- Orlando Magic
- Washington Wizards
Conferência Oeste
- Denver Nuggets
- Minnesota Timberwolves
- Oklahoma City Thunder
- Portland Trail Blazers
- Utah Jazz
- Golden State Warriors
- Los Angeles Clippers
- Los Angeles Lakers
- Phoenix Suns
- Sacramento Kings
- Dallas Mavericks
- Houston Rockets
- Memphis Grizzlies
- New Orleans Pelicans
- San Antonio Spurs
- Matéria
- Mais Notícias