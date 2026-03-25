Moses Moody desfalca Warriors até o fim da temporada 2025/26 da NBA

Moses Moody sofreu uma das lesões mais bizarras da NBA e será desfalque no Golden State Warriors até o fim de 2025/26. Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador sofreu uma ruptura do tendão patelar no joelho esquerdo, com um tempo de recuperação estimado em mais de seis meses.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O lance ocorreu no minuto final da prorrogação entre Warriors e Dallas Mavericks, na última terça-feira (24). Após roubar a bola e disparar sozinho em contra-ataque, Moody sentiu a lesão no momento do salto para a enterrada. O ala caiu imediatamente, levando a mão ao joelho em sinal de dor.

HOLY FUCK CRAZIEST INJURY IVE SEEN🤯🤯🤯



MOSES MOODY INJURY😱 pic.twitter.com/egsAmAhk93 — MasterLockz (@MasterLockz) March 24, 2026

Este era o retorno de Moses após uma contusão no punho sofrida contra o Los Angeles Clippers, no início do mês. Em 60 jogos pelos Warriors nesta temporada, o ala foi titular em 49 oportunidades, registrando médias de 11,9 pontos, 3,3 rebotes e 40,3% de aproveitamento nas bolas de três.

continua após a publicidade

Moses Moody sofre lesão em Warriors x Mavericks na NBA (Foto: Sam Hodde/Getty Images/AFP)

Departamento médico dos Warriors fica lotado

O time de San Francisco vive um drama com as lesões. A equipe já não contava com Jimmy Butler, que também lesionou o joelho em janeiro, contra o Miami Heat. Além dele, o astro Stephen Curry está fora de combate há quase dois meses.

Após figurar na briga por uma vaga direta aos playoffs, o time acumulou sequências negativas, com oito derrotas nos últimos dez jogos. Com isso, os Warriors caíram para a décima posição e agora correm risco real de ficarem fora até mesmo do play-in.