Considerado, por muitos, o maior chutador de todos os tempos, Stephen Curry é conhecido por mudar como o basquete é jogado, liderando o perímetro do Golden State Warriors com bolas de três pontos de longas distâncias. Além dos arremessos, o armador furou a "bolha" da NBA mais de uma vez com suas divertidas e, às vezes, absurdas comemorações. Relembre com o Lance! cinco celebrações do atleta que ultrapassaram as quadras.

Confira as comemorações de Curry na NBA

Stephen Curry e o "Shimmy"

As dancinhas de Stephen Curry são tão conhecidas no mundo do basquete que muitos jogadores já fizeram como provocação contra o armador durante o jogo. O desafio, no entanto, é normalmente seguido de uma atuação impressionante do camisa 30 do Golden State Warriors, o que é fato conhecido e compartilhado entre os fãs do atleta.

"Shimmy" é o termo utilizado para a dancinha de Stephen Curry, que balança os ombros após uma cesta impressionante, seja de infiltração ou de trás da linha dos três.

As cestas 'sem olhar' de Stephen Curry

Uma das marcas de Stephen Curry, assim como as bolas de três, é arremessar de longa distância e virar as costas para a cesta antes mesmo da bola acertar o alvo. Esta "comemoração" é assinatura de Curry nos momentos agitados da partida. O lance, que pode parecer "sorte", já foi repetido pelo armador em diversos momentos, em que Curry chuta e vira para comemorar com a torcida ou para correr de volta para a defesa.

Stephen Curry em 'Esqueceram de mim'

Eleito o "clutch" da NBA na temporada de 2023/24, Stephen Curry garantiu a vitória para o Golden State Warriors sobre o Houston Rockets ao cravar quatro cestas de três pontos consecutivas no quarto período. Após um dos arremessos, em cima de Dillion Brooks, o armador resolveu homenagear seu filme de férias favorito: "Esqueceram de mim".

A comemoração foi um sucesso entre os torcedores da NBA nas redes sociais, que provocaram o armador dos Rockets por ter ficado "perdido" com os movimentos de Stephen Curry.

'Ring me' na NBA Finals em Warriors x Celtics

Após mais uma cesta de três, no famoso "catch and shoot", Stephen Curry comemorou o arremesso de maneira bem ousada. Apesar de ainda faltar 18 minutos para acabar o jogo seis das finais da NBA, na temporada de 2021/22, o armador já cantava a vitória do Golden State Warriors sobre o Boston Celtics.

O lance é considerado, pelos fãs do atleta, um dos mais "frios" de Stephen Curry, que pediu para "entregá-lo o anel de campeão". Na casa dos Celtics, o camisa 30 acumulou 34 pontos, sete rebotes e sete assistências para garantir o tetracampeonato para os Warriors.

O 'Night Night' de Curry

A última da lista é a comemoração que está tomando conta do mundo do esporte: o "Night Night". O lance aconteceu pela primeira vez durante o jogo dois das finais da Conferência Oeste, na temporada de 2021/22, contra o Dallas Mavericks. Após o Golden State Warriors ficar atrás no placar por 19 pontos, a equipe liderada por Curry conseguiu a virada e conquistou a vitória por 126 a 117 sobre Doncic e seu grupo.

Em entrevista depois do jogo, Stephen Curry afirmou não ter pensado muito sobre o que ia fazer na comemoração de uma cesta bem-sucedida, mas que achou apropriada sua escolha para o momento. No duelo, o armador anotou 32 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

- Você não tem ideia como essas coisas são 'não coreografadas'. Eu estava me divertindo, e você fala sobre ter filhos e como as rotinas da 'hora de dormir' são importantes. É um sinal final de um trabalho bem feito no dia - disse Curry.

