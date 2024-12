Antetokounmpo desequilibra, Bucks vencem Thunder e são campeões da Copa NBA

O Milwaukee Bucks venceu o Oklahoma City Thunder por 97 a 81, e conquistou o título da Copa NBA pela primeira vez na história, nesta terça-feira (17), na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). A partida foi equilibrada no primeiro tempo, mas o grego Giannis Antetokounmpo, cestinha da partida com 26 pontos e com triplo-duplo com 19 rebotes e 10 assistências, decidiu e coroou o título inédito da equipe de Wisconsin.

Com o título, os Bucks se juntam ao Los Angeles Lakers como os únicos campeões da Copa NBA, que começou na última temporada. O time de Milwaukee já conquistou a liga duas vezes, em 1971 e 2021, e agora vence a nova competição em sua segunda edição.

🏀 COMO FOI O JOGO?

O primeiro quarto começou com leve superioridade ao Thunder, que abriu 10 a 6 no placar, após enterrada de Gilgeous-Alexander. Na sequência, o time de Oklahoma aproveitou erro de lance livre de Antetokounmpo e marcou mais quatro pontos, ampliando a vantagem para 16 a 9. Após pedido de tempo, os Bucks melhoraram e viraram após cesta de três pontos de Damian Lillard, 22 a 20. Logo depois, foi a vez de OKC voltar melhor após um timeout, principalmente com Shai e Isaiah Hartenstein, e retomaram a liderança no final do primeiro quarto, com 28 a 27.

No início do segundo quarto, Lillard deu a liderança para os Bucks, após cesta de três que levantou a arena. A liderança durou pouco, após o trio Jalen Williams, Ajay Mitchell e Cason Wallace marcarem 12 pontos e abrirem cinco de vantagem: 42 a 37. Milwaukee reagiu após tempo pedido e após grande sequência de Giannis Antetokounmpo, os Bucks viraram para 47 a 46.

A partida parou após briga entre os jogadores, mas foi rapidamente separada. No final do quarto, os times trocaram pontos, mas Milwaukee manteve a vantagem de apenas: 51 a 50.

Após o intervalo, os Bucks voltaram com tudo, Lillard e Prince acertaram duas cestas de três, que deixaram o time na frente por sete. O Thunder até respondeu com Williams, mas Giannis pontuou e deixou a partida em 59 a 53. Mark Daigneault pediu tempo para organizar o time de Oklahoma, o que não adiantou muito. Após confusão para roubo de bola, Luguentz Dort cometeu duas faltas pessoais, que Lillard converteu com sucesso e, logo depois, matou outra bola de três, para abrir 11 pontos para Milwaukee (64 a 53).

Mesmo com outro tempo pedido pelo técnico de OKC, os Bucks seguiram melhor, com Antetokounmpo soberano no garrafão. O Thunder chegou a reagir, após sequência de cinco pontos de Shai, deixando a partida em 69 a 64. Porém, Giannis voltou a dominar a partida, e Milwaukee abriu 13 de vantagem no final do terceiro quarto (77 a 64).

Giannis Antetokounmpo anotou um triplo-duplo na final da Copa NBA (Foto: Ethan Miller/AFP)

No último quarto, Jalen Williams até marcou dois pontos primeiro, mas Gary Trent Jr. e Brook Lopez acertaram duas bolas de três e abriram 17 de vantagem (83 a 66). O Thunder não conseguiu reagir, com os principais jogadores em noites ruins, principalmente Shai Gilgeous-Alexander, que teve 22% nas cestas de três pontos. No final, com grande vantagem, os Bucks apenas administraram para conquistar a Copa NBA pela primeira vez na História.

Com grande atuação nas semis e na final, Giannis Antetokounmpo foi eleito o MVP da Copa NBA. O grego já conquistou o MVP da temporada regular em 2019 e 2020 e o de melhor jogador das finais em 2021, quando conquistou a liga contra o Phoenix Suns.

🏀 AMBIENTE DA FINAL

Os fãs compareceram em bom número, mas não chegaram a lotar a T-Mobile Arena, com capacidade para 20 mil torcedores. Torcedores das duas equipes estiveram presentes, além de muitos "neutros", com camisas de outras equipes ou apenas admirando a partida.

A final foi definida poucos dias antes, o que dificultou a presença de torcedores assíduos. A isso se junta a grande distância de Oklahoma (1.877 km) e Milwaukee (2.877 km) para Las Vegas.

Os fãs do OKC fizeram mais barulho no início do jogo, especialmente para atrapalhar os lances livres dos astros adversários. A partir do fim do terceiro quarto, com grande vantagem dos Bucks, os torcedores de Milwaukee tomaram conta da arena e fizeram muita festa.

A atmosfera não foi a mesma de jogos nas casas das equipes. Ainda assim, torcedores vibravam com lances bonitos e, claro, vaiavam os adversários. Os fãs mais novos, especialmente as crianças, se destacavam no quesito barulho.

Como sempre, a NBA fez do jogo um grande espetáculo desde antes de a bola subir. A partida contou com shows, desafios e exibições de habilidades durante os intervalos, além de muitos jogos de luzes e fumaça.