Curry desbanca MVP e é o jogador mais bem pago da NBA; veja ranking

LeBron James, visto por muitos como o maior da história do basquete internacional, está fora do top 10 dos jogadores mais bem pagos da liga, fato que não acontece desde a temporada 2011/12, quando ainda defendia o Miami Heat. No entanto, o "King James" ainda irá ganhar muito dinheiro do Los Angeles Lakers para a atual temporada, com um salário de 48,7 milhões de dólares (R$ 277 milhões).