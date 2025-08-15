Jornalista faz comparação inusitada entre astros da NBA e times brasileiros

O jornalista Fred Bruno, conhecido por sua paixão por basquete, futebol e por sua atuação na TV Globo, fez uma analogia inusitada que agitou as redes sociais. Ele comparou grandes nomes da NBA com clubes do brasileirão, levando em consideração estilo de jogo, história e carisma. A lista rapidamente virou assunto entre os fãs de esporte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fred Bruno comparece ao Ginásio Morumbi (Foto: Reprodução / Instagram)

Comparação entre os astros da NBA com times do Brasileirão

A lista de Fred Bruno trouxe associações interessantes e bem-humoradas. Stephen Curry, o lendário arremessador do Golden State Warriors, foi comparado ao Santos. Para Fred, — O Curry tem uma cara de Peixão, velho. Eu acho que ele ia no Santos. Eu acho que ele ia bem, ia fazer história ali na Vila Belmiro. Acho que ele tem a vibe ali da Vila Belmiro.

➡️ Canal divulga agenda de transmissão de jogos exclusivos da NBA

Já um dos maiores jogadores da história da NBA, LeBron James, um atleta dominante e com uma carreira repleta de títulos, foi associado ao Palmeiras. A razão? Segundo Fred, — O Lebronzão, ele tá no maior de todos, tá no Lakers, né? Não posso mais ser clubista. Tô nem aí. Quero o LeBron no Palmeiras.

continua após a publicidade

Nikola Jokic, com seu jeito discreto, mas genial de jogar, foi comparado ao Vasco. Fred destacou como o sérvio “resolve o jogo” e a sua inteligência. Para ele, Jokic seria — Um bom centroavante do Vasco. Um grandessíssimo centroavante do Vasco. Tá ali, tranquilão, só brocando, ia muito bem em São Januário.

Ja Morant: com seu jogo explosivo e ousado, foi comparado ao Flamengo. Fred o define como: ousado e polêmico como o Flamengo.

Luka Dončić: o talento precoce e a capacidade de liderança do esloveno foram associados ao Grêmio. O jornalista brinca: — Eu vou de Grêmio. Não parece que ele nasceu no Sul ali, né?

continua após a publicidade

Damian Lillard: a resiliência e a capacidade de brilhar em momentos decisivos, assim como seu apelido "Dame Time", fizeram Fred compará-lo ao Atlético-MG. Sua fala foi: — Jogando no Galão da massa. Vou de Galão.

LaMelo Ball: o estilo "diferentão" e o toque de modernidade do jovem astro se encaixaram na imagem do Fluminense. Segundo Fred, — Tá me vindo uma imagem dele com a camisa do Fluminense. Ele seria um bom tricolor.

Jayson Tatum: com seu talento e a capacidade de ser decisivo, foi associado ao Corinthians. — Vou pôr o Jayson Tatum no Coringão.

Gui Santos: o único brasileiro na lista, que joga pelo Golden State Warriors, foi comparado ao São Paulo. O motivo é a sua origem e estilo. — Acho que eu vou meter uma trade com o LeBron, aí. Vou pôr o Gui Santos no São Paulo, acho que ele combina. Tem uma vibe do Kaká, assim, sabe? Então, eu imagino ele comemorando um gol aqui, ó, no Morumbi.